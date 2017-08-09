Вашингтон, 9 августа, 2017, 23:39 — ИА Регнум. Двусторонние отношения России и США опустились на низкий уровень, но надо найти области для возможного сотрудничества, заявила на брифинге официальный представитель Госдепа США Хезер Науэрт.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Россия

«Многие народы в мире согласятся с тем, что США и Россия, две ядерные супердержавы, должны сотрудничать во взаимовыгодных сферах», — сказала Науэрт, не уточнив при этом, какие именно народы имеет в виду.

При этом Хезер Науэрт отметила совместные усилия Москвы и Вашингтона по урегулированию конфликта в Сирии, охарактеризовав их как хороший пример такого сотрудничества.

Как сообщало ИА REGNUM, МИД РФ 4 августа «с сожалением констатировал, что Вашингтон все глубже скатывается к примитивным идеологизированным штампам времен холодной войны, которые полностью оторваны от реальности».

При этом 8 августа начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов обсудил по телефону со своим коллегой из Пентагона Джозефом Данфордом вопросы функционирования зоны деэскалации на юго-западе Сирийской Арабской республики.