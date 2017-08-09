Вашингтон, 9 августа, 2017, 23:25 — ИА Регнум. Госдепартамент США выслал из страны двух сотрудников посольства Кубы в Вашингтоне. Об этом сообщила на брифинге 9 августа пресс-секретарь американского ведомства Хизер Науерт.

Кубинский флаг

По её словам, поводом для этого послужили несколько инцидентов с американскими дипломатами на Кубе, после которых некоторым сотрудникам посольства США была дана возможность покинуть страну, и двое из них воспользовались ею.

В ответ американская сторона также «попросила двух официальных лиц» покинуть посольство Кубы в Вашингтоне, сообщила представитель Госдепартамента.

При этом Науерт заявила, что на данный момент не может уточнить, в чём именно заключались инциденты с сотрудниками американского посольства и каковы были их причины.

Напомним, в декабре 2014 года прежний президент США Барак Обама и кубинский лидер Рауль Кастро объявили о восстановлении дипломатических отношений, разорванных более полувека назад. Летом 2015 года страны возобновили работу своих посольств в Гаване и Вашингтоне.

В 2017 году администрация президента США Дональда Трампа объявила о пересмотре политики по Кубе. Новый глава Белого дома пригрозил разорвать соглашения, заключённые его предшественником в рамках нормализации отношений с Кубой, если Гавана не приложит усилий для улучшения жизни кубинцев.

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