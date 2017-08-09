Москва, 9 августа, 2017, 22:44 — ИА Регнум. Граждане России, арестованные ранее за незаконное пересечение административной границы Косово, освобождены после уплаты штрафа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на дочь одной из задержанных.

Флаг Косово

По её словам, 9 августа состоялся суд, российским гражданам был назначен штраф в размере 250 евро каждому. После выплаты штрафа их освободили.

Также собеседница агентства рассказала, что российские туристы прибегли к услугам местных адвокатов, которые пообещали помочь им за вознаграждение в 3000 евро, однако, получив эти деньги, ничего не сделали.

Как передавало ИА REGNUM, накануне вблизи административной границы между Косово и основной частью Сербии были задержаны одиннадцать человек — шесть граждан России и пять сербов в возрасте от 15 до 48 лет. Они перемещались на двух автомобилях с сербскими номерами. Задержанные были доставлены в полицейский участок для допроса, а позднее им был назначен арест на 48 часов.

По данным директора канцелярии по Косово и Метохии в правительстве Сербии Марко Джурича, среди задержанных были несовершеннолетняя девушка и беременная женщина.

Российская дипломатическая канцелярия в Приштине была проинформирована о произошедшем.