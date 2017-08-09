Сана, 9 августа, 2017, 22:34 — ИА Регнум. Контрабандист «умышленно утопил» около 50 несовершеннолетних мигрантов из Сомали и Эфиопии у побережья Йемена, говорится в заявлении Международной организации по миграции (МОМ), 9 августа сообщает Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Контрабандист заставил 120 человек, находившихся в лодке, спрыгнуть в море.

«Оставшиеся в живых рассказали нашим коллегам, что контрабандист заставил их спрыгнуть в море, когда увидел недалеко от побережья «представителей власти», — заявил глава МОМ в Йемене Лоран де Бек.

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«Они были совсем молоды, средний возраст погибших составил около 16 лет», — заявила пресс-секретарь МОМ Оливия Хэдон.

Напомним, сотрудники МОМ обнаружили тела 29 погибших, они были похоронены на пляже в провинции Шабва. Еще 22 человека пропали без вести.