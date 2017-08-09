Казань, 9 августа, 2017, 21:58 — ИА Регнум. «Рубин» и «Локомотив» сыграли матч 5-го тура РФПЛ на стадионе «Казань Арена». Матч завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

На 62-й минуте матча российский вингер Рифат Жемалетдинов открыл счет ударом с пенальти — 1:0.

В компенсированное время грузинский защитник Соломон Кверквеля сравнял счет — 1:1.

Статистика матча («Рубин» / «Локомотив»)

Удары 6/9

Удары в створ 2/4

Владение 53%/47%

Фолы 4/12

Победа позволила «Рубину» подняться на 9-е место, набрав 7 очков. «Локомотив» остался на 2-й строчке с 10 очками.

Составы на матч:

«Рубин»: Рыжиков, Гранат, Кудряшов, Камболов, Набиуллин, М’Вилла, Бауэр, Оздоев, Жемалетдинов, Жонатас, Азмун.

«Локомотив»: Гильерме, Пейчинович, Кверквеля, Баринов, Игнатьев, Тарасов, Денисов, Рыбус, Фернандеш, Миранчук, Миранчук.

Главный арбитр матча: Алексей Сухой.

Предупреждения: Азмун — 36, Миранчук — 38, Жонатас — 38, Баринов — 62, Игнатьев — 84, Рыжиков — 90+3

Удаления: Жонатас — 53.

Голы: Жемалетдинов (пен) 62 — 1:0, Кверквеля 90+2 — 1:1.