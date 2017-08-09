Берлин, 9 августа, 2017, 21:56 — ИА Регнум. «Украинский кризис окончательно уткнулся в тупик, — считает обозреватель немецкой Frankfurter Rundschau Андреас Шварцкопф. — Сейчас в Германии, накануне выборов мы услышим много красивых высказываний о том, как правильно строить отношения с Россией и к чему её нужно склонить на Украине. Например, лидер СвДПГ Кристиан Линднер уже призвал считать аннексию Крыма «долговременной ситуацией». Линднера тут же многие осудили, заявив, что «с Крымом надо что-то делать». При этом никто не сказал, что именно. Некоторые предпочли, чтобы Линднер вообще обошел молчанием эту тему, ибо словами своими он послал неправильный сигнал Москве».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Конкретики же, отмечает журналист, не зарегистрировано. Ни у одного, ни у других, ни у третьих. А она нужна, «потому что крымские события и война на востоке Украины создали серьезную конфронтацию России и Запада. Которая не просто усиливается, но еще и постепенно разваливает евросоюзную составляющую как минимум на две части: считающих, что ЕС прав, и имеющих другое мнение. Россию обвиняют в том, что она скатывается к авторитаризму, а Москва напоминает Западу о невыполненном им обещании не расширяться на Восток. Что дальше? Как выходить из ситуации? Политики перед выборами наобещают много несбыточного, и помнить об этом надо сейчас, а не задавать вопросы после».

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«Евросоюзу (и Германии в первую очередь) необходимо признать, что Минский процесс завис. Чтобы его как-то оживить, возможно, стоит перевести Донбасс под непосредственный контроль ООН. А с Россией начать переговоры, которые убедят ее в том, что переход Крыма был нелегитимен и противоречил международному праву», — пишет автор, уверенный, что таким путем можно было бы быстро восстановить статус-кво Донбасса и уговорить Крым стать украинским».

«Но пока Россия не согласится — санкции сохранять», — уверенно заявляет Шварцкопф, в следующей же строке своей статьи признающий, что успеха санкции Западу никакого не принесли.

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