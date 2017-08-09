Берн, 9 августа, 2017, 21:50 — ИА Регнум. «Северокорейский вождь уже успел негативно отреагировать на неожиданное для него согласие России и Китая с резолюцией СБ ООН о санкциях. Но, может, он поспешил, увидев в Москве и Пекине изменников, — задается вопросом корреспондент швейцарской Neue Zürcher Zeitung Андреас Рюеш. — Несмотря на то, что США, КНР и РФ сыграли в одну игру, акценты в ней они расставляли каждый по-своему и разные».

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«Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая 8 августа в Маниле, подчеркнул, что «нужен диалог с Пхеньяном». Коллега Лаврова Рекс Тиллерсон потребовал в качестве «аванса» от КНДР отказа от испытаний ракет, — перечисляет автор. — Сомнительно, что Ким Чен Ын согласится на условия Тиллерсона. Что же касается позиции Москвы, то она выглядит просто леденцом для Вашингтона, чтобы он не огорчался, ощущая себя одиноким в борьбе против Северной Кореи. Россия на самом деле не собирается сдавать Кима — ей больше нравится роль адвоката Пхеньяна, и она продолжит ей следовать».

Рюеш подчеркивает, что «и у Москвы, и у Пекина есть потребность в сохранении Северной Кореи в качестве буферной зоны от Кореи Южной — союзника США. Экономическую изоляцию КНДР ни РФ, ни КНР не поддерживают. А в планах Москвы — увеличение торгового оборота с Пхеньяном к 2020 году в десять раз».

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