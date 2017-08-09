Нью-Йорк, США, 9 августа, 2017, 21:48 — ИА Регнум. Россия призывает Организацию Объединенных Наций усилить снабжение гуманитарной помощью зон деэскалации конфликта в Сирии и обеспечит их безопасность, заявил журналистам постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Defenseimagery.mil Гуманитарная помощь

«Мы предложили нашим коллегам, предложили ООН повысить гуманитарный доступ к зонам деэскалации, заявив, что наша военная полиция обеспечит безопасность, чтобы попала в нужные руки», — отметил Василий Небензя.

Постпред РФ сообщил, что в самое ближайшее время Россия намерена официально предложить эти меры членам Совета Безопасности ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов обсудил по телефону со своим коллегой из Пентагона Джозефом Данфордом вопросы функционирования зоны деэскалации на юго-западе Сирийской Арабской республики.

Это уже третья зона деэскалации вооруженного конфликта в Сирии, в которую включены 84 населенных пункта, где проживают около 150 тыс. человек.