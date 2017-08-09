Российский кинематограф – финансы поют романсы?
Выборг, Санкт-Петербург, 9 августа, 2017, 22:03 — ИА Регнум. 10 августа в рамках деловой программы XXV фестиваля российского кино «Окно в Европу» пройдет круглый стол «Кино и деньги». Модератор дискуссии — генеральный директор компании «Невафильм» Олег Березин.
Участниками круглого стола станут директор фонда Александра Сокурова Николай Янкин, генеральный директор киностудии «Ленфильм» Эдуард Пичугин, продюсеры Юлия Мишкинене, Кирилл Алёхин, Владислав Пастернак и другие.
В ходе беседы будут затронуты такие темы, как нынешнее положение отечественных кинематографистов, возвратные и безвозвратные инвестиции. Обсудят, насколько тяжело искать инвестиции в условиях, когда господдержка сокращается с каждым годом и Фонд кино ужесточает требования для получения безвозвратных средств.
«Вопрос поиска продюсером частных инвестиций становится всё острее, и хотелось бы, чтобы продюсеры поделились своим опытом, раскрыли секреты и рассказали про «подводные камни», — говорит ведущий аналитик «Невафильм Research» Ксения Леонтьева.
В ходе беседы будет поднят вопрос о том, какие интересы преследуют различные источники инвестиции и какое это оказывает влияние на работу. В частности, какие деньги больше всего воздействуют на производство фильма, а какие предоставляют полную свободу.
Помимо инвестиций, обсудят копродукцию, государственные субсидии, привлечение благотворителей и партнеров. Особое внимание будет уделено краудфандингу.