Выборг, Санкт-Петербург, 9 августа, 2017, 22:03 — ИА Регнум. 10 августа в рамках деловой программы XXV фестиваля российского кино «Окно в Европу» пройдет круглый стол «Кино и деньги». Модератор дискуссии — генеральный директор компании «Невафильм» Олег Березин.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Выборг

Участниками круглого стола станут директор фонда Александра Сокурова Николай Янкин, генеральный директор киностудии «Ленфильм» Эдуард Пичугин, продюсеры Юлия Мишкинене, Кирилл Алёхин, Владислав Пастернак и другие.

В ходе беседы будут затронуты такие темы, как нынешнее положение отечественных кинематографистов, возвратные и безвозвратные инвестиции. Обсудят, насколько тяжело искать инвестиции в условиях, когда господдержка сокращается с каждым годом и Фонд кино ужесточает требования для получения безвозвратных средств.

«Вопрос поиска продюсером частных инвестиций становится всё острее, и хотелось бы, чтобы продюсеры поделились своим опытом, раскрыли секреты и рассказали про «подводные камни», — говорит ведущий аналитик «Невафильм Research» Ксения Леонтьева.

В ходе беседы будет поднят вопрос о том, какие интересы преследуют различные источники инвестиции и какое это оказывает влияние на работу. В частности, какие деньги больше всего воздействуют на производство фильма, а какие предоставляют полную свободу.

Помимо инвестиций, обсудят копродукцию, государственные субсидии, привлечение благотворителей и партнеров. Особое внимание будет уделено краудфандингу.