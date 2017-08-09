Донецк, 9 августа, 2017, 20:51 — ИА Регнум. Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко прокомментировал итоги обсуждения выдвинутой им идеи переучреждения государства «Малороссия» на месте бывшей Украины. Он, в частности, сказал:

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Захарченко

«Сама идея переучреждения государства, ввергнутого в глубокий экономический и политический кризис и не предпринимающего попыток проведения кардинальных реформ по федерализации страны и поиску путей выхода из коллапса, получила широкую поддержку. Уже сейчас можно сказать, что названия Малороссия не будет, поскольку вызывает у многих отторжение.

Поступило много интересных, разнообразных предложений и комментариев, что свидетельствует о том, что эта дискуссия была начата не зря. Киев должен задуматься о том, что дальнейшее ведение такой убийственной политики и недоговороспособность приведут к распаду страны».