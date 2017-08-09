Киев, 9 августа, 2017, 19:58 — ИА Регнум. Россия обрекла Украину на изоляцию, начав строительство моста через Керченский пролив, считает замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещённых лиц Украины Георгий Тука.

European Space Agency Мост через Керченский пролив

«Сейчас этот вопрос исследуется. Такими действиями России нарушает все международные нормы. Она фактически обрекает Украину на определённого рода изоляцию морским путём», — заявил Тука 9 августа изданию «Обозреватель».

Какие именно международные нормы нарушает строительство моста, украинский замминистра не уточнил. При этом Тука отметил, что данный вопрос находится не в сфере его компетенции, и заниматься им должно министерство иностранных дел, однако «сама ситуация, конечно, очень непростая».

Как передавало ИА REGNUM, 1 августа замминистра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк заявил, что Киев готовит судебный иск против России в связи с убытками портов «Мариуполь» и «Бердянск», которые украинская сторона связывает со строительством моста через Керченский пролив.

В Киеве считают, что дальнейшее строительство и эксплуатация моста приведут к значительному сокращению судозаходов в «Мариуполь» и «Бердянск», снижению их грузооборота и, как следствие, торможению развития этих портов, снижению рентабельности металлургических предприятий региона, падению прибыли портовых операторов.

Вместе с тем министр транспорта России Максим Соколов, комментируя недавно ход строительства моста, заверил, что установка опор в водах Керченского пролива приведёт лишь к самым минимальным ограничениям судоходства.