Токио, 10 августа, 2017, 06:06 — ИА Регнум. В 29 лет молодой японец, автор комиксов, внезапно сталкивается с творческим кризисом. В конце концов, художник понимает: он больше не может рисовать свою мангу, потому что внутри у него пусто, ему попросту нечего выражать на бумаге. К счастью, у него есть не только его одиночество и опустошенность, но и необычный дар — «возрождение», позволяющий перемещаться назад во времени. О том, что потерял и что обрел главный герой аниме-сериала «Стертые: Город, в котором меня нет» в конце своего фантастического путешествия, рассказывает корреспондент ИА REGNUM Дмитрий Буянов.

Цитата из а/ф «Город, в котором меня нет». реж Томохико Ито. 2016. Япония Воспоминания

По сюжету аниме-сериал вроде бы является детективным триллером с элементами фантастики. Главный герой, Сатору Фуджинума, попавший 18 лет назад, во времена своего детства, ищет маньяка-убийцу. Но на самом деле он ищет себя, постепенно встраивая недостающие детали в конструкцию своей не сложившейся жизни. Для этого ему нужно узнать то, что он не узнал, сделать то, что не сделал, вспомнить то, что постарался забыть. И тем же самым — заполнением внутренней пустоты — занят и убийца, но если Сатору находит верный путь — любовь и помощь другим людям, таким же одиноким, как и он сам, то маньяк действует иначе.

В итоге оказывается, что решить свои проблемы Сатору может, только забывая о себе, помогая другим, проявляя к ним искренний интерес — от всего этого он раньше старательно отучал себя, отгораживаясь от реальности, от других людей невидимым коконом. Теперь те, мимо чьих бед он по той или иной причине прошел, оказываются жертвами маньяка.

Во время изнурительной борьбы с убийцей Сатору многое теряет, но приобретает много больше — любовь, дружбу, ощущение полноты жизни. Люди, которым он бескорыстно отдавал себя, помогли ему заполнить его внутреннюю пустоту.

Подробнее о сериале читайте здесь: Игры, в которые играют пустые люди из Японии

Читайте также другие статьи Дмитрия Буянова о культурной и политической жизни.