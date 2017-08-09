Анкара, 9 августа, 2017, 19:09 — ИА Регнум. В юго-западной части Турции доставлены в медицинские учреждения более 60 человек, отравившихся продуктами питания, сообщают турецкие СМИ со ссылкой на заявление представителя администрации турецкой провинции Мугла.

(сс) jarmoluk Турция

По информации местных властей, массовое пищевое отравление произошло в одном из отелей города Милас. По предварительным данным, российских граждан среди пострадавших нет.

Уточняется, что среди 65 человек, доставленных в больницы с пищевым отравлением, нет иностранных туристов. Все пострадавшие являются гражданами Турции.

Местные власти выясняют причины массового отравления людей.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня на западе Турции в городе Маниса произошло массовое отравление личного состава одной из воинских частей вооруженных сил страны. У 731 военнослужащего медики диагностировали тяжелое пищевое отравление. Большинству из них потребовалась госпитализация.