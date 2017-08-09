Тбилиси, 9 августа, 2017, 18:35 — ИА Регнум. Правительство России приняло беспрецедентное решение и выплатило компенсацию в размере 30 тысяч евро депортированной из России в 2006 году гражданке Грузии Лие Шиошвили. Об этом 9 августа сообщили представители неправительственной правозащитной организации «42-я статья Конституции».

Никола Пиросмани. Мост

По их информации, это беспрецедентное решение правительство Владимира Путина приняло еще 12 июля, тем самым выполнив постановление Европейского суда по правам человека по делу Лии Шиошвили.

«Дело гражданки Грузии Лии Шиошвили было одним из самых резонансных среди множества дел, рассмотренных Европейским судом по правам человека в рамках иска Грузии против России. Правительство России впервые выполнило постановление суда и выплатило пострадавшей компенсацию. Европейский суд по правам человека 21 декабря прошлого года удовлетворил жалобу Лии Шиошвили и в качестве возмещения нанесенного ей морального ущерба возложил на Россию уплату 30 тысяч евро», — говорится в специальном заявлении организации «42-я статья Конституции», которая защищает интересы граждан Грузии, депортированных в массовом порядке из России в 2006 году.

По информации адвокатов этой организации, 20 октября 2006 года Лия Шиошвили, которая в тот момент находилась на 8-м месяце беременности, вместе с четырьмя малолетними детьми была задержана сотрудниками правоохранительных органов в городе Рузе Московской области. Затем ее, уже на 9-м месяце беременности, отправили вместе с детьми на поезде в город Дербент, в Дагестан, где она, к тому же страдающая астмой, в течение двух недель находилась в невыносимых условиях вместе с другим депортированными гражданами Грузии. Только в начале декабря Лия Шиошвили вместе с семьей смогла пешком пересечь границу между Дагестаном и Азербайджаном. 15 декабря Лия Шиошвили была доставлена в Гурджаанский роддом, где родила мертвого ребенка.

НПО «42-я статья Конституции» защищает в Страсбургском суде интересы еще 10 граждан Грузии, депортированных в 2006 году из России.

Напомним, что массовая депортация граждан Грузии из России началась после того, как в Тбилиси по обвинению в шпионаже были задержаны офицеры Группы российских войск в Закавказье.