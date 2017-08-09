Минск, 9 августа, 2017, 18:21 — ИА Регнум. Таможенные органы Белоруссии за период действия российского эмбарго в отношении стран, которые ввели санкции против Москвы, предотвратили ввоз в Россию 22 тысяч тонн запрещённой продукции. Об этом 9 августа сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета Белоруссии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Grani-msk Граница между Россией и Белоруссией

«С момента введения российской стороной специальных экономических мер в отношении отдельных стран и категорий товаров таможенными органами Республики Беларусь выявлено около 2 тысяч административных правонарушений по фактам незаконного перемещения товаров «санкционной» группы», — говорится в сообщении.

Как отмечают в белорусском ведомстве, объектами данных нарушений являлись около 22 тысяч тонн товаров, общая стоимость которых составила около $16,3 млн.

При этом в Гостаможкомитете Белоруссии утверждают, что «в первом полугодии 2017 года более 50% от общего количества таких правонарушений выявлено при перемещении товаров российскими перевозчиками».

Напомним, на фоне участившихся случаев пресечения российской стороной попыток контрабанды продовольствия из Белоруссии в Россию и реэкспорта на российский рынок продукции из стран, в отношении которых действует эмбарго Москвы, в начале февраля Александр Лукашенко обвинил Россельхознадзор в попытках дискредитации белорусских производителей.

Глава республики отдал распоряжение министру внутренних дел Игорю Шуневичу возбудить уголовное дело против главы Россельхознадзора Сергея Данкверта. Позднее стало известно, что МВД Белоруссии начало доследственные проверки в отношении чиновников российского ведомства в связи с предполагаемыми нарушениями статьи 249 УК Белоруссии «Дискредитация деловой репутации конкурента».

Между тем, как заявлял глава Минсельхоза России Александр Ткачёв, Белоруссия, пользуясь преимуществами зоны свободной торговли на территории Евразийского союза, с 2014 года «стала крупнейшей перевалочной базой санкционной продукции на территорию России, заняв более 15% импортного рынка России». По его словам, в 2012 году доля такой продукции из Белоруссии не превышала 1%.