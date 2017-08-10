Калуга, 10 августа, 2017, 12:16 — ИА Регнум. Более 545 млн рублей из федерального и регионального бюджетов в 2017 году будет направлено в Калужской области на благоустройство 372 дворов и 36 общественных мест, сообщает 10 августа корреспондент ИА REGNUM. По мнению заместителя министра строительства и ЖКХ Калужской области — начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Руслана Маилова, муниципалитетам необходимо разработать и довести до сведения населения порядок и сроки рассмотрения предложений по благоустройству. Кроме того, на местах должны быть созданы общественные комиссии и утверждены дизайн-проекты предстоящих работ.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Детская площадка

У каждого калужского двора появится свой паспорт, где будут отражены степень благоустроенности придомовой территории и возможность её включения в программу «Комфортная городская среда» на 2018−2022 годы.

В настоящее время городская управа Калуги проводит инвентаризацию дворовых территорий и мест общего пользования во всех округах областного центра. Будет проведен осмотр 162 дворов, включенных в программу капремонта на 2018 год. Ещё 129 дворов обследуют с перспективой благоустройства в 2019 году. Эту работу планируется завершить к 5 сентября 2017 года. Всего мониторинг степени благоустроенности в областном центре охватит 3174 двора и будут проходить в несколько этапов. Ещё 626 придомовых территорий были приведены в порядок в предыдущие годы.

В 2017 году в Калуге благоустроят 111 дворовых территорий. Таким образом власти планируют привести в порядок все дворы к 650-летию города. Из федерального, областного и местного бюджетов на эти цели за пять лет планируется потратить почти 1 млрд рублей.

«В части организации труда и проведения работ, конечно, необходимо на постоянном жёстком контроле держать выполнение контрактов и требовать с подрядчиков в случае, если будет видна хоть малейшая просадка, решать вопрос о замене этой подрядной организации. Хорошо бы иметь в таком случае свое муниципальное предприятие, которое способно подхватить тот или иной объект», — заявил Маилов.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию РФ обратил внимание на необходимость благоустройства дворов, парковых зон, скверов. Были внесены поправки в федеральный бюджет, что дало старт новым проектам в сфере городского благоустройства.