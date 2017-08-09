Киев, 9 августа, 2017, 18:15 — ИА Регнум. МИД Украины выяснил, куда подевались 37 украинцев, исчезнувших в Финляндии в ходе сезонных работ по сбору ягод, сообщил 9 августа журналистам начальник управления консульского обеспечения Василий Кирилич.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

По информации финских СМИ, в муниципалитете Тууповаара загадочным образом пропали 40 иностранных рабочих, нанятых для сбора ягод.

Тогда пропали 37 граждан Украины и три гражданина Эстонии. Стоит отметить, что посол Украины в Финляндии Андрей Олефиров сразу же предположил, что его соотечественники исчезли лишь из поля зрения своих работодателей, а на самом деле занялись поисками новой работы на территории Финляндии.

Позднее это предположение оказалось верным. Все исчезнувшие граждане Украины оказались живы и здоровы. 20 из них нашли новую работу, а остальные 17 вышли на связь с посольством.

Все 37 человек здоровы, их родственники на Украине проинформированы об их счастливом обнаружении.

Стоит отметить, что по информации департамента консульской службы украинского МИД ежегодно по легальным контрактам на сезонные работы в Финляндию уезжают порядка 10 тысяч граждан Украины.