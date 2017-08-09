Санкт-Петербург, 9 августа, 2017, 18:03 — ИА Регнум. С 1 июня 2017 года в аэропорту «Пулково» были введены новые тарифы на пользование парковочным комплексом. Бесплатный период для подъезда непосредственно к терминалу для высадки и посадки пассажиров теперь составляет 10 минут вместо 15 минут.

Nastya2014 Аэропорт Пулково

В связи с этим заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе, член Комитета по транспорту Олег Нилов направил запрос в адрес губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко и министра транспорта Максима Соколова по поводу подорожания тарифов на парковку и изменения правил в аэропорту «Пулково».

Ранее ситуацию с изменениями тарифов прокомментировал Денис Павшинский, директор по взаимодействию с органами власти и связям с общественностью управляющей компании аэропорта: «Мы изучаем потребности клиентов и адаптируем условия пользования паркингом соответствующим образом. В рамках этой работы, на основе международной практики внедрения концепции kiss&fly в ведущих аэропортах мира, мы приняли решение сократить бесплатное время пребывания машин непосредственно у терминала до 10 минут. Такой интервал позволяет повысить пропускную способность подъездной зоны аэропорта без ущерба для комфорта пассажиров».

Однако Олег Нилов считает, что новые условия и введенные штрафные санкции (при превышении лимита даже на минуту водителям приходится платить сразу 1000 рублей) абсолютно оторваны от средних доходов петербуржцев, и не идут в сравнение ни с какими аэропортами мира.

«Например, в аэропорту Таллина предусмотрена бесплатная 15-минутная парковка. Дополнительное время оплачивается за каждую дополнительную четверть часа, а не за 60 минут сразу. В Финляндии 10-минутная парковка стоит 1 евро. Более того, даже в московском Шереметьево и Домодедово водители могут бесплатно находиться на территории аэропорта в течение 15 минут, в случае превышения этого времени штраф составляет 700 рублей», — заявляет депутат.

Десяти минут, по мнению Нилова, водителям не хватает для того, чтобы осуществить посадку-высадку пассажиров, так как часто большая часть этого времени уходит на ожидание в пробке от шлагбаума до места посадки. «Ситуация при этом осложняется тем, что, когда автовладельцы отправляются оплачивать штраф, за ними выстраивается колонна автомобилей, водители которых физически не могут объехать «штрафника» — возможности припарковать машину в стороне для оплаты штрафа нет. На месте (у выездного шлагбаума) оплатить штраф также нельзя — это необходимо делать через специальные терминалы, находящиеся в отдалении. В итоге оплачивать штраф вынуждены все», — отметил депутат.

Так, Олег Нилов просит сообщить, согласовывались ли с губернатором и министром схема автомобильного движения к «Пулково», порядок оплаты парковки, тарифы и логистика; планируется ли строительство бесплатной (на 1−2 часа) парковки автомобилей, ожидающих нужный им рейс; считают ли чиновники допустимым, что за минуту сверх установленной нормы водители должны платить сумму, превышающую стоимость парковки за целый день на территории аэропорта.

Также депутат просит ответить на вопрос, кто контролирует иные вопросы ценообразования услуг пассажирам на территории «Пулково» и почему, например, стоимость упаковки багажа, которая составляет 600 рублей, выросла в 1,5 раза за последнее время.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 апреля в аэропорту «Пулково» изменились условия использования парковочного комплекса. В зонах краткосрочной парковки (P2 и P3) было отменено бесплатное время. Решение о смене тарифов принято «в целях повышения комфорта для пользователей парковочного комплекса».

Также ссылаясь на повышение комфорта для пассажиров, летом 2016 года была закрыта единственная бесплатная парковка у «Пулково». Парковка была перегружена, и по некоторым данным, в последние месяцы на парковке была зафиксирована повышенная аварийность, также участились угоны. Предполагается, что парковка все же откроется, но будет платной.

Российское законодательство не требует у аэропортов наличия бесплатной парковки, однако в условиях рынка, когда есть альтернатива — например, другой аэропорт с более выгодными тарифами на аренду парковочных мест, — у водителей и пассажиров есть право выбора. В Петербурге же действует один аэропорт, таким образом, на правах монополии «Пулково» диктует собственные условия, так как других вариантов у пассажиров нет. В отличие от московских аэропортов, куда можно добраться с помощью железнодорожного транспорта, значимость качественного и недорогого парковочного сервиса в «Пулково» гораздо выше.

На сегодняшний день, в связи с отсутствием нормальной системы парковки у аэропорта Пулково, подъездная дорога забита припаркованными автомобилями, которые в нарушение всех правил стоят на выделенной полосе для общественного транспорта.