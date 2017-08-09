Киев, 9 августа, 2017, 17:45 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Украины, лидер Радикальной партии Олег Ляшко потребовал от властей Украины отменить все контракты на закупку газового угля у США. Об этом Ляшко написал на своей странице в Facebook сегодня, 9 августа.

(сс) Олег Мосьондз Олег Ляшко

«Как и обещал, обратился к премьеру Гройсману с требованием отменить решение о закупке импортного угля марки Г. У нас своего такого достаточно! Поэтому надо покупать украинский уголь, давать работу и платить достойную зарплату украинским шахтёрам, а не зарубежным!» — пишет Ляшко.

Политик подчеркнул, что ожидает от властей реакции на своё требование.

«Большая свинья, которую власть накануне Дня шахтёра подложила нашим шахтёрам, должна быть немедленно убрана!» — добавил Ляшко.

Напомним, скандал вокруг угля из США разгорелся после того, как стало известно, что США в 2017 году выставили для Украины цену на свой уголь, в три раза превышающую цену 2016 года.

США продали уголь по $206 за тонну, а в аналогичный период 2016 года он стоил $71. При этом возросли и объёмы продаж: в текущем году с января по март США поставили Украине 865,7 тыс. тонн угля, а в прошлом году в этот же период — лишь 355,1 тыс. тонн.