Киев, 9 августа, 2017, 17:00 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что проект «Стена», который затеял ещё бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк и который предполагает возведение ограждения на границе с Российской Федерацией, является «тупым выбрасыванием денег». Об этом Савченко заявила сегодня, 9 августа, в передаче «Субъективные итоги дня» в эфире украинского телеканала NewsOne.

VadimV «Защитная» сетка-рабица

Савченко заявила, что в современном мире есть более эффективные средства защиты, чем строительство стен из сетки-рабицы.

«Давайте уже идти в мир новых технологий, изобретать новые стены. Давайте учиться воевать космическими ракетами», — заявила депутат.

Что касается проекта «Стена», который был начат ещё при премьер-министре Арсении Яценюке, то Савченко назвала его «тупым выбрасыванием денег» и сравнила с решёткой для жарки барбекю.

Стоит отметить, что вокруг проекта «Стена» уже возбуждено несколько уголовных дел и задержаны должностные лица. Бюджетные средства, выделенные на этот проект, безжалостно расхищались.