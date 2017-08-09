Ярославль, 9 августа, 2017, 16:37 — ИА Регнум. В Ярославской области сегодня судья областного суда Дмитрий Поталицын задавил на автомобиле женщину. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении Следственного комитета по Ярославской области.

Yaroslavl.sledcom.ru Следственный комитет

9 августа 2017 года в 07.50 в результате ДТП, произошедшего на трассе Ярославль-Рыбинск, погибла женщина-пешеход. За рулем автомобиля находился судья Ярославского областного суда. По предварительным данным, мужчина был трезв. По факту случившегося следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области проводится доследственная проверка.

«Этот судья был недавно назначен в члены областного суда. Он пока проживает в Рыбинске, где раньше работал заместителем председателя городского суда. Оттуда ехал на работу в Ярославль. По предварительной информации, женщина переходила дорогу вне пешеходного перехода и там она попала под машину», — сказала корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь СУ Следственного комитета по Ярославской области Кристина Гузовская.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления. Производится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы.