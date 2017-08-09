Ярославль, 9 августа, 2017, 16:33 — ИА Регнум. В Ярославле жильцы дома пытаются остановить строительство 21-этажного дома, которое угрожает их жизни. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. В декабре 2015 года рядом с домом 30 по улице Гончарова началось строительство 21-этажного дома. Причем согласно Проекту планировки территории, ограниченной улицами Ньютона, Гоголя, Суздальским шоссе, действовавшему на период начала строительства, на этом месте должны были стоять гаражи.

Вид из окна жилого дома на стройку

Новый дом ООО «Прогресс-Инвест» стало строить в восьми метрах от дома 30 по улице Гончарова. При забивании свай в соседнем жилом доме пошли трещины. Строительные нормы регламентируют, что расстояние между домами должно быть не менее 20 метров, если дом 4-этажный, между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат — не менее 10 метров. Но у застройщика было положительное заключение негосударственной экспертизы, выданное ООО «Ярославский центр строительной экспертизы».

«При этом в проекте строительства существование нашего дома даже не было учтено. Мы обращались в различные инстанции, надзорные органы, мэрию, но нам давали одни отписки, что строительство ведется по всем правилам. Жильцы начали судебные процессы. После полутора лет судебных тяжб, с учетом заключения судебной экспертизы, Областной суд постановил признать незаконном положительное заключение негосударственной экспертизы и разрешение на строительство, выданное департаментом архитектуры и земельных отношений мэрии города ООО «Прогресс-Инвест». Определение суда вступило в силу в мае этого года, но дом продолжали строить и только через месяц приостановили строительство, успев возвести 11 этажей. Один из наших жильцов пошел в мэрию, и там ему высокопоставленное лицо сказало: «Вы еще не упали? Ну и живете! Чего сюда ходите?» Мы же пытаемся понять, что будет с недостроенным домом. По-хорошему его надо разобрать и что-то делать с нашими трещинами. Наш же дом может развалиться. Если не разобрать, то хотя бы оставить в существующей этажности. Не строить еще 10 этажей. Сейчас наш дом находится в удовлетворительном состоянии, но что с ним может быть после продолжения строительства соседнего дома?» — сказала корреспонденту ИА REGNUM жительница дома 30 с по улице Гончарова Анна Баранова.

Жильцы дома рассказывают, что обращались в разные инстанции: прокуратуру, МЧС, мэрию, различные инспекции, — и никто им не сказал, какова судьба строящегося дома. В департаменте архитектуры и земельных отношений мэрии дали понять, что чиновники находятся на стороне застройщика, а не жильцов пострадавшего дома.

«Сейчас строительство дома не ведется. Суд признал выдачу разрешения на строительство дома незаконным. Как мы считаем, по формальным признакам — у застройщика не было экспертизы проектной документации. Сейчас застройщик собирается ее получить, затем выходить в суд, чтобы получить разрешение на строительство и его продолжить», — сказал корреспонденту ИА REGNUM директор департамента архитектуры и земельных отношений мэрии Ярославля Александр Скворцов.

Сейчас жители добиваются встречи с руководством мэрии Ярославля, чтобы убедить чиновников встать на их сторону.