Пекин, 9 августа, 2017, 16:30 — ИА Регнум. Российские десантники заняли второе место на международном конкурсе «Десантный взвод-2017», проводившемся в Китае, сообщает 9 августа официальный сайт Минобороны РФ.

Mil.ru АрМИ 2017 Десантный взвод

На заключительной конференции конкурса «Десантный взвод-2017» в Китае 9 августа было вынесено финальное заключение о сумме баллов каждой команды и призерах турнира.

В подведении итогов конкурса участвовали представители вооруженных сил России, Китая, Ирана, Казахстана, Венесуэлы, ЮАР и Марокко.

Первое место в конкурсе «Десантный взвод-2017» судейское жюри отдало команде Китая, которая набрала 62 балла, «серебро» взяли представители ВДВ России, «бронза» досталась десантникам из Казахстана.

В одной из воинских частей ВДВ Китая 10 августа состоится торжественная церемония закрытия международного конкурса «Десантный взвод-2017».

Стоит отметить, что этот конкурс впервые был проведен в Китайской Народной Республике в формате Армейских международных игр.