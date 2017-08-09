Ярославль, 9 августа, 2017, 16:22 — ИА Регнум. Благодаря этому в программу реконструкции будут добавлены еще 22 объекта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Ярославской области.

Список объектов, которые будут реконструировать в зоне ЮНЕСКО, расширен

Сегодня, 9 августа, заместитель председателя правительства Виталий Ткаченко подвел предварительные итоги работ по реконструкции центра Ярославля, выполняемых в рамках соглашения между правительствами Ярославской области и Москвы.

Он пояснил, что при расторговке контрактов удалось добиться существенной экономии — порядка 60 миллионов рублей. За счет этого в программу реконструкции зоны ЮНЕСКО будут добавлены еще 22 объекта. Какие — в правительстве не уточняют. Торги еще не состоялись, а потому завершение работ по ним планируется не в сентябре, а в октябре.

Как пояснил Виталий Ткаченко, часть объектов уже сдана: завершены работы в Губернаторском доме, где отреставрированы фасады здания, отремонтирована ограда старинного особняка. Выполнены работы и на большом количестве пешеходных улиц.

Большие и сложные работы предстоят по восстановлению чугунной ограды на Волжской набережной. На некоторых участках она почти упала. В настоящее время определяются технологии выполнения работ.

Напомним, по основной массе объектов все работы должны быть завершены не позднее 20 сентября.

«Уверен, что в сентябре, когда основная масса работ завершится, нам не будет стыдно ни перед правительством Москвы, ни, конечно, перед жителями и гостями нашего любимого и старинного города» — говорит Виталий Ткаченко.