Москва, 10 августа, 2017, 05:50 — ИА Регнум. Фильм Бориса Хлебникова «Аритмия» открывал программу второго кинофестиваля в институте медиа и дизайна «Стрелка» 19 июля. До того лента уже удостоилась Гран-при на фестивале «Кинотавр». Это кино рассказывает о суровых буднях врачей скорой помощи и их непростом человеческом быте. О том, насколько режиссеру удалось совместить правду жизни с правдой искусства, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Дмитрий Тёткин.

Цитата из к/ф «Аритмия». реж Борис Хлебников. 2017. Россия Олег в исполнении Александра Яценко

Герои фильма, совершающие маленький повседневный подвиг медики, показаны живыми, узнаваемыми русскими людьми — смеющимися, страдающими, закладывающими за воротник, говорящими обычным простецким языком, порой с непечатными выражениями — но без особых пошлостей. В общем, «здесь русский дух, здесь Русью пахнет». К тому же в фильме разыграна и социальная карта — никудышное государство, но хорошие люди, подвижники, на которых все и держится. А если учесть этакую трепетную сериальную сентиментальность, юмор и любимый у нас жанр «служебного романа», то ясно, что популярность фильму обеспечена. Причем как у неискушенного зрителя, так и у многих критиков.

В «Аритмии» все совсем как в жизни, но миловиднее, не так страшно и грязно. Все такое близкое, родное и понятное, без экзистенциального сквозняка. Да, есть и смерть, и другие тяжелые моменты, есть и разговоры о социальных язвах и несправедливостях, но упаси Боже от каких-то глобальных и далеко идущих выводов. Все проблемы решаются взаимовыручкой, смекалкой и несокрушимым оптимизмом «хороших ребят», которые, само собой, взяток не берут. А где-то за кадром крепкого, отнюдь не лишенного режиссерских находок фильма остается страшный демографический «русский крест» и настоящий, а не невинный киношный, алкоголизм — одна из причин этого «креста».

Подробнее о фильме читайте здесь: Врачи и режиссеры взяток не берут — оставляют чиновникам

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