Москва, 10 августа, 2017, 05:05 — ИА Регнум. Основным фактором возникновения природных пожаров являются озоновые аномалии. Эта гипотеза хорошо подтверждается многолетними наблюдениями за изменениями в озоновом слое и возникновением очагов природных пожаров. О газогеохимическом сценарии возникновения пожаров рассказал в своей статье доктор геолого-минералогических наук, постоянный автор ИА REGNUM Владимир Сывороткин.

Пожары в Сибири: Хакассия 12.04.2015 (а); Бурятия — май 2015 г.; Иркутской обл. — август 2015 г

Механизм возникновения природных возгораний, как оказалось, можно объяснить, исходя из водородной теории разрушения озонового слоя атмосферы. Разломы земной коры являются местами выхода на поверхность Земли газов, по большей части чистого водорода и метана, а также радиоактивного радона. Поднимаясь в атмосфере, водород, взаимодействуя с озоновым слоем, создает локальную «озоновую дыру». Поток ультрафиолета увеличивается через образовавшееся «окно» в озоновом слое, ионизирует столб воздуха и вызывает образование озона в приземном слое атмосферы. Возникает опасная смесь газов, содержащая как естественное «горючее» — водород и метан, так и «окислитель» — приземный озон.

Для того чтобы такая смесь возгорелась, достаточно просто локальной концентрации этих газов. Но ситуация усугубляется еще и тем, что воздух в описываемой зоне ионизирован за счет все тех же ультрафиолета, поступающего через озоновую дыру, и радиоактивного радона, выделяющегося из разлома. Это создает возможность для начала «сухой грозы» — часто наблюдаемого в таких условиях разряда молнии без образования дождевого облака. Создается ситуация, идеальная для начала пожара. Что и подтверждается наблюдениями с метеоспутников, показывающих основное количество возгораний именно в районах разломов земной коры. На данный момент отмечены многочисленные случаи повышения концентрации приземного озона, приведена статистика ее измерений в глобальном масштабе с 1978 по 2000 год, прослежена корреляция с крупными пожарами.

Таким образом, способы предупреждения бедствия подсказывает сам механизм возникновения пожароопасной ситуации. Разломные зоны дегазации обычно локальны, это участки земной поверхности шириной десятки или сотни метров. Они должны быть тщательно исследованы и там, где это представляет особую угрозу (например, в зоне торфяников), оборудованы сетями молниезащиты. Кроме того, в качестве средства предупреждения пожаров Владимир Сывороткин предлагает дополнительно обеспечить защитой места высокой концентрации населения, исключить, по возможности, антропогенный фактор посредством лучшего изучения пожароопасных территорий и ситуаций. Потенциальные очаги — места разломных выбросов — должны быть очищены от горючих материалов типа валежника и пр. Особое внимание следует уделять тектоническим узлам и пересечениям разломов.

Читайте подробности в статье: О природе природных пожаров: Начнет ли МЧС слушать ученых?

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