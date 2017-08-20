Санкт-Петербург, 20 августа, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 7 августа Временное Правительство постановило назначить военным комиссаром при главнокомандующем армиями юго-западного фронта Н. И. Иорданского, а военным комиссаром при главнокомандующем западного фронта — В. А. Жданова.

Александр Дейнека. В Донбассе. 1925

Временное Правительство постановило, что совещание в Москве ни в каком случае не призвано играть роль органа с решающим значением. Оно созывается исключительно для того, чтобы подробно ознакомиться с положением страны из докладов членов Временного Правительства, а также служить, со своей стороны, выражением голоса всех групп населения.

Под председательством Дана состоялось заседание рабочей секции Совета, не собиравшейся более месяца. Программа порядка дня, предложенная Исполкомом, была большинством отвергнута, и решено было на повестку поставить 2 вопроса: о судьбе арестованных интернационалистов и о введении смертной казни.

Володарский обрисовывает аресты, травлю большевиков и тяжелое положение сидящих в тюрьме и предлагает резолюцию от фракции большевиков. Рязанов читает письмо от заключенных в Крестах, которое производит большое впечатление. Дан и Гоц от имени меньшевиков и эсеров предлагают свою резолюцию. Принимается резолюция большевиков:

«Рабочая секция П. С. Р. и С. Д., обсудив вопрос об участившихся арестах и преследованиях целого ряда товарищей из крайнего левого крыла социалистических партий, в том числе и членов Петроградского С. Р. и С. Д., заявляет, что преследование одного из отрядов революционной демократии есть удар всему революционному делу и служит только на руку контрреволюции, и что передача дел арестованных рабочих и солдат в руки служителей старого режима, воскрешающих все грязные методы старого режима, ложится позорным пятном на все дело революции, ввиду чего рабочая секция требует:

1) немедленного освобождения всех арестованных, которым до сих пор не было предъявлено никакого обвинения, 2) учреждения следственной комиссии с участием представителей С. Р. и С. Д., 3) гласного и скорого суда над всеми арестованными, коим предъявлено то или другое обвинение, и 4) предания суду всех лиц, виновных в незаконном лишении свободы граждан».

Кроме того, избирается комиссия, которой поручается послать выражение сочувствия «т. т. Троцкому, Луначарскому, Коллонтай и другим арестованным, а также недавно освободившемуся из тюрьмы т. Каменеву».

Тюрьма

По вопросу о смертной казни принята следующая резолюция, предложенная Мартовым:

«Принимая во внимание:

1) что смертная казнь, как средство борьбы с преступностью, принципиально отвергается всеми социалистическими партиями и даже всеми сколько-нибудь последовательными демократами;

2) что смертная казнь развращающе действует на население и особенно на тех несчастных сынов народа, которых заставляют прямо или косвенно участвовать в применении ее;

3) что введенная под предлогом борьбы с преступниками смертная казнь при новом режиме все яснее вырисовывается, как мера устрашения солдатских масс в целях порабощения их командному составу:

4) что введение смертной казни на фронте служит в глазах всех деятелей контрреволюции лишь вступлением к ее установлению, как обычной меры репрессий, во всей стране;

5) что дезорганизации армии можно с успехом противодействовать не зверскими мерами репрессий, а исключительно последовательно проводимой ее демократизацией и воодушевлением армии, сознанием, что она несет свои жертвы не ради чуждых народу интересов и империалистических целей, — рабочая секция Петроградского С. Р. и С. Д. постановляет:

протестовать против введения смертной казни на фронте как против меры, преследующей явно контрреволюционные цели, и требовать от Временного Правительства ее отмены; заклеймить ведущуюся милитаристическими и буржуазными кругами агитацию за дальнейшее распространение смертной казни; выразить недоумение и протест рабочего класса Петрограда против того, что ВЦИК до сих пор не нашел в себе решимости поставить вопрос о смертной казни».

Совещание по обороне страны, созванное ВЦИК, открывается в 9 часов вечера. Присутствуют свыше 600 человек. Среди членов совещания— представители ВЦИК, петроградского и московского Советов, ИК ВСКД, петроградской и московской городских дум, кооперативов, профсоюзов и других организаций.

Открывает совещание Чхеидзе, который в своей приветственной речи указывает, что

«Цель настоящего совещания заключается в том, чтобы создать вокруг вопроса обороны мощную демократическую организацию».

7 Председатель Совета Рабочих и Солдатских Депутатов Н.С. Чхеидзе произносит речь. Фото я. В. Штейнберга

Авксентьев приветствует совещание. Богданов делает доклад от ВЦИК по вопросу об отношении демократии к делу обороны. После доклада собрание переходит к выработке порядка дня. Решено разбиться на секции: рабочую, крестьянскую, военную, финансовую и секцию по организации комитета обороны и демократизации существующих учреждений.

После этого объявляется перерыв, для выборов фракционных ораторов к прениям по докладу Богданова. В прениях выступают: Чайковский, Яковлев, Дан, Черепанов, Моисеенко, Минор, Церетели.

Начальником штаба западного фронта во все корпуса разослана следующая телеграмма:

«Телеграмма для N-го армейского корпуса. Молодечно, 7 августа 1917 г., 19 часов. По приказанию командующего армией, передана для руководства телеграмма начальника штаба западного фронта: «Минск, 6-го августа, 22 ч. По имеющимся сведениям, в Петроградском С. Р. и С. Д. образовалось комиссия обороны, которая требует от войсковых штабов и частей различных сведений: верховный главнокомандующий приказал никаких сведений никаким общественным и комитетским организациям не давать. Исполнение этого приказания возлагаю на начальников штабов и командиров полков. Духонин».

Поздно ночью конференция союза георгиевских кавалеров в Ставке вынесла резолюцию, где заявляет, что

«Если генерал Корнилов будет смещен, то союз георгиевских кавалеров немедленно отдаст боевой клич всем кавалерам о выступлении совместно с казачеством».

К этой резолюции присоединились: московский союз георгиевских кавалеров, военная лига и другие подобные организации.

Лавр Корнилов

Главный комитет союза офицеров посылает из Ставки телеграмму, где говорит, что «все свои надежды на грядущий порядок возлагает на любимого вождя, генерала Корнилова», что «его имя является, может быть, последним лучом надежды на светлое будущее России» и что он готов всемерно поддержать его в законных требованиях.

Освобождены из тюрьмы черносотенные деятели: Бадмаев, Злотников, Жеденев и редактор «Земщины» Глинка-Янчевский.

В Крестах предполагалась голодовка всех политических, т. е. задержанных в связи с событиями 3−5 июля, заключенных. Но она отложена.

В Москве началась всеобщая стачка всех рабочих резиновой промышленности на почве неудовлетворения обществом заводчиков и фабрикантов экономических требований, предъявленных рабочими 3 недели тому назад.

В Кронштадте возобновила свои работы особая военная комиссия по расследованию событий 3−5 июля.

В Гельсингфорсе, ввиду отказа социалистов от формирования сената, если распущенный сейм не будет восстановлен, генерал-губернатор поручил образование сената лидеру старофинской партии правому монархисту Ингману.

По всей Финляндии открыли деятельность центральные комитеты по выборам в новый сейм.

Съездом рабочих кооперативов заслушан доклад «Служащие в кооперативах». На вечернем заседании выступил Церетели, принята резолюция о текущем моменте, выбран делегат на Стокгольмскую конференцию. Съезд закрыт.

Конференция фабрично-заводских комитетов

Открылась 2-я конференция фабрично-заводских комитетов Петрограда. Присутствуют 400 делегатов завкомов и профсоюзов. В приветственной речи от центрального совета завкомов Дербышев указал:

«На гауптвахте сидят теперь сотни рабочих, солдат и матросов, которым в течение целого месяца не предъявлено никакого обвинения, и они теперь объявили голодовку… В Донбассе закрыто уже свыше 70 предприятий… В Петрограде около 50».

Конференция выбрала президиум, приняла порядок дня, разбилась на секции и выбрала 3 комиссии: мандатную, анкетную и финансово-организационную.

В Москве состоялось объединенное заседание совета профсоюзов и правлений всех профсоюзов. Присутствовало 150 человек от 28 профсоюзов. Заслушаны доклады Смидовича и Скворцова.

Собрание носило совещательный характер. По вопросу о текущем моменте решено рекомендовать всем присутствующим вести среди членов профсоюзов агитацию за необходимость активного выступлении с протестом против всей контрреволюционной политики правительства, увенчавшейся созывом Московского совещания. Форма протеста пока не предрешена.

Для организации протеста собрание постановило созвать на 9 августа заседание правлений всех профсоюзов и пригласить на него представителей Совета и социалистических партий. На этом же собрании признана неотложность требований союза булочников и санкционирована его стачка в случае необходимости, причем ответственность за голод населения возлагается на предпринимателей, городское самоуправление и городской продкомитет.

Лев Каменев

Вынесена резолюции приветствия Каменеву и Луначарскому, освобожденным из тюрьмы.

В докладах с мест всеми отмечалось острое недовольство широких масс нерешительным поведением советского большинства, чувство глубокого возмущения против обнаглевших капиталистов и помещиков и поддерживающей их контрреволюционные стремления политики правительства.

На заседании совета партии эсеров заслушан доклад мандатной комиссии. Съехалось 78 делегатов с решающим голосом и 11 с совещательным. В качестве почетной гостьи приглашена Брешко-Брешковская. Заслушан доклад о выборах в Учредительное Собрание. На закрытом заседании заслушаны доклады о блоках и соглашениях при выборах и по вопросу о составлении избирательных списков.

Ленин, покинув (26 июля) шалаш в Разливе, в гриме пастора (по некоторым воспоминаниям), в сопровождении двух финских артистов переезжает из деревни Ялкала (сейчас — Ильичево) в Южную Финляндию, в город Лахти.