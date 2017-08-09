Астана, 9 августа, 2017, 15:40 — ИА Регнум. К диалогу для решения ядерной проблемы на Корейском полуострове призвал представитель Казахстана в ходе заседания Совета Безопасности (СБ) ООН, сообщает 9 августа пресс-служба МИД Казахстана.

Ironna.jp Ядерные угрозы

Согласно заявлению Казахстана, снизить напряженность и уменьшить угрозу ядерной войны может только диалог с КНДР, а не силовое решение конфликта.

Читайте также: Франция призвала к деэскалации северокорейской ситуации

«Угроза ракетной и ядерной программ КНДР настоятельно диктует всем заинтересованным сторонам необходимость активизировать совместные усилия по поиску взаимоприемлемого решения путём скорейшего возобновления переговорного процесса», — сказано в заявлении Казахстана.

Также в пресс-службе МИД республики отметили, что СБ ООН принял «самые жесткие санкции, когда-либо применявшиеся в ответ на испытание баллистической ракеты». Санкции полностью запрещают КНДР экспортировать ряд подземных ископаемых, таких как уголь, железо и другие.

Читайте также: ФРГ: Пекин и Москва должны всеми силами остановить КНДР

Напомним, Казахстан в 2016 году был впервые избран непостоянным членом Совбеза ООН на 2017−2018 года. К работе республика приступила 1 января 2017 года. Помимо Казахстана в СБ ООН в 2017 году вошли Боливия, Египет, Италия, Сенегал, Украина, Уругвай, Швеция, Эфиопия и Япония.