Пекин, 9 августа, 2017, 15:27 — ИА Регнум. Совместный китайско-японский автоконцерн Dongfeng-Nissan сообщил о начале продаж своей новинки — обновленного седана Venucia D60, построенного на базе популярного в КНР Nissan Sylphy.

Car.autohome.com.cn Venucia D60

Автомобиль в базовой комплектации обойдется покупателю в 99,8 тыс. юаней, самая полная версия Venucia D60 несколько дороже — 120,8 тыс. юаней. Седан оснащен единственной версией двигателя: под капотом обновленного Venucia D60 расположен 1,6-литровый бензиновый двигатель мощностью 126 л.с., пишет «Тайпин цичэ».

В зависимости от комплектации Venucia D60 будет поставляться с 5-ступенчатой механической коробкой переключения передач или 6-ступенчатым «автоматом».

Ожидается, что новинка будет пользоваться спросом на китайском рынке. Обновленный Venucia D60 практически полностью идентичен популярному Nissan Sylphy, при этом заявленная стоимость китайского авто значительно ниже японского аналога.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, новинка китайского автопрома — электромобиль Baojun E100, разработанный совместным предприятием SAIC-GM-Wuling, признан самым бюджетным элетромобилем в мире. Новинка обойдется покупателю всего в $5329.