Симферополь, 9 августа, 2017, 15:26 — ИА Регнум. До тех пор пока на территории Крыма будет держаться экстремальная жара, до 10% потребителей ежедневно могут сталкиваться с кратковременными плановыми отключениями света. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ГУП РК «Крымэнерго».

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"При дальнейшем увеличении объёмов потребления электроэнергии возможно введение графиков временного ограничения в вечернее время. Ориентировочно с 20.00 до 22.00», — отметили на предприятии, подчеркнув, что теоретически, если у крымчан и гостей полуострова проснётся социальная ответственность и они сбавят обороты на своих охлаждающих электроприборах, то отмена ГВО возможна раньше.

Однако на это у энергетиков мало надежды. При этом на предприятии продолжают призывать людей рационально использовать электроэнергию и, по возможности, сократить потребление в часы вечернего максимума с 19:00 до 23:00.

Как сообщало ИА REGNUM, в Минэнерго РФ график временных отключений в Крыму, учитывая прогнозы синоптиков, планируют применять до конца текущей недели.

«Отключения будут проходить в часы максимальных нагрузок до стабилизации ситуации. Графики разработаны «Крымэнерго» совместно с министерством топлива и энергетики Республики Крым, утверждены главой республики Сергеем Аксёновым и применяются в строгом соответствии с российским законодательством и правилами ограничения режима потребления электрической энергии», — отметили в пресс-службе министерства.

Кстати, по информации специалистов, потребление электрической мощности в регионе на днях превысило исторический максимум нагрузок, зафиксированный в 2012 году — 1179 МВт. В этот раз он достиг отметки в 1249 МВт.

Для полной стабилизации ситуации на полуострове власти планируют к сентябрю дополнительно ввести 20 МВт генерирующей мощности, а до конца года ещё около 60 МВт. Помимо этого в четвёртом квартале 2017 года должен завершиться первый этап реконструкции Сакской ТЭЦ с выдачей мощности в объёме 90 МВт, после чего её общая мощность составит 120 МВт. В начале 2018 года на территории Крыма ожидается завершение строительства первой очереди Севастопольской и Симферопольской ПГУ-ТЭС, суммарной мощностью 470 МВт.