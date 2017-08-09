Москва, 9 августа, 2017, 15:11 — ИА Регнум. В Москве скончался заместитель министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа Андрей Резников. Об этом сообщается на сайте министерства.

Minkavkaz.gov.ru Андрей Владимирович Резников

«9 августа на 49-м году жизни после продолжительной болезни скончался заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа А. Резников», — говорится в сообщении.

Андрей Резников родился в 1968 году в Норильске. Он занимал руководящие должности в администрации Норильска и правительства Красноярского края.

«Андрей Владимирович внес значительный вклад в развитие Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), реализуя госполитику в сфере социально-экономического развития СКФО по привлечению инвестиций, сопровождению приоритетных инвестиционных проектов, развитию малого и среднего предпринимательства, функционированию особых экономических зон на территории региона», — говорится в сообщении.

Отмечается, что прощание с Резниковым состоится 11 августа на Троекуровском кладбище в Москве.