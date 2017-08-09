Казань, 9 августа, 2017, 15:12 — ИА Регнум. Конкурсный управляющий «Татфондбанка» в Арбитражном суде Татарии потребовал взыскать заложенное по кредиту имущество сразу с трёх компаний. Иск подан 27 июля, а предварительное заседание назначено на 19 сентября, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы дела.

Tfb.ru Символика Татфонд Банка

В рамках дела истец потребовал применить обеспечительные меры к одному из ответчиков — ликвидируемой АО «Земельная корпорация «Лидер». «Татфондбанк» просил запретить налоговой службе производить регистрационные действия, направленные на ликвидацию АО.

«Заявление мотивировано тем, что АО «Земельная корпорация «Лидер» по состоянию на конец 2016 года вывело активов на сумму 332 106 000 рублей. Кроме этого, истец указывает, что АО «Земельная корпорация «Лидер» входит в группу компаний АО «Холдинговая компания «Ак Барс». А поскольку арбитражным судом были рассмотрены заявления о признании ликвидируемого должника несостоятельным (банкротом), которые также входят в указанную группу, истец полагает, что в случае добровольной ликвидации общества непринятие обеспечительных мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта», — говорится в определении суда.

Несмотря на это суд отклонил ходатайство, указав, что истец не предоставил доказательства конкретных обстоятельств, которые могут затруднить исполнение судебного акта.

Отметим, земельная корпорация известна своим спором о покупке земли в границах национального парка «Нижняя Кама». Точку в этом деле поставили в апреле 2017 года, когда кассационная инстанция оставила решение суда первой инстанции в силе. Из материалов судебного дела следует, что 14 ноября 2011 года между МУП «Агентство по привлечению инвестиций и развитию территорий» и АО «Земельная корпорация «Лидер» был заключён договор купли-продажи участка в Елабужском районе Татарии. Администрация национального парка возмутилась такому шагу муниципальных властей и в суде признала договор недействительным, доказав, что спорный участок входит в состав парка.

Рассмотрев предоставленные доказательства, суд пришёл к выводу, что МУП не имело права отчуждать участок. По закону земли нацпарков находятся в федеральной собственности.

По данным публичной кадастровой карты, участок площадью 18 835 115 кв. м с таким кадастровым номером, как в материалах дела, на сегодня относится к землям сельскохозяйственного назначения «для сельскохозяйственного производства». Его кадастровая стоимость — 31 510 592,12 рубля.

По данным ЕГРЮЛ, АО «Земельная корпорация «Лидер» создано 17 августа 2005 года двумя физлицами для покупки и продажи недвижимости. Уставной капитал компании — 2 665 486 000 рублей. Информации о ликвидации АО в выписке из реестра нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ПАО «Татфондбанк» был лишён лицензии 3 марта, а признан банкротом 11 апреля 2017 года. До 10 апреля 2018 года продлится конкурсное производство.

С начала августа 2017 года конкурсный управляющий ПАО «Татфондбанк» подал в Арбитражный суд Татарии 11 исков о банкротстве. Десять из них касаются банкротства юридических лиц, в том числе и из числа учредителей компаний-акционеров татарских банков. А начался месяц с иска о банкротстве экс-председателя правления банка Роберта Мусина. Это исковое заявление до 5 сентября оставлено без движения.

Сам банкир находится в СИЗО. В отношении него возбуждено несколько уголовных дел.

Напомним, его задержали в день отзыва лицензии «Татфондбанка». В отношении него СКР возбудило уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». По версии следствия, сотрудники «Татфондбанка» представили фиктивные документы о финансовом состоянии кредитной организации с целью получения кредита. Полученные средства в размере более 3 млрд рублей были переведены на расчётные счета аффилированных организаций ПАО «Татфондбанк».

Следственные органы также считают, что работники «Татфондбанка» и «дочерней» инвестиционной компании «ТФБ финанс» участвовали в хищении денежных средств вкладчиков ПАО «Татфондбанк». С июня по декабря 2016 года путём обмана и ввода в заблуждение свыше 1,1 тысячи вкладчиков убедили перевести деньги под доверительное управление в ООО «ИК «ТФБ». Общая сумма средств превышает 1,17 млрд рублей.

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«Татфондбанк» являлся одним из крупнейших банков Татарии, по размеру активов занимал 42-е место в банковской системе РФ. Филиалы и крупные офисы организации были в Москве и Санкт-Петербурге, в Нижегородской, Саратовской, Самарской, Ярославской, Воронежской, Новосибирской областях, а также в Удмуртии, Башкирии, Чувашии, Марий Эл, Пермском крае.