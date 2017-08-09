Оренбург, 9 августа, 2017, 16:30 — ИА Регнум. В Оренбурге 25 августа состоится долгожданное для киноманов мероприятие. В областной центр приедут актеры, режиссеры, кинокритики международного уровня. Десятый по счету международный кинофестиваль «Восток&Запад. Классика и Авангард» обещает быть зрелищным и интересным, сообщила на встрече с журналистами 9 августа министр культуры и внешних связей Оренбургской области Евгения Шевченко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Хомутова Призы Международного кинофестиваля «Восток&Запад. Классика и Авангард»

Сюрпризным моментом фестиваля станет изменение названия и статуса программы «Актер-режиссер», полюбившейся зрителям. В этом году она переросла в конкурсную программу «ШАГ». В ней будут представлены и короткометражные, и полнометражные картины, снятые актерами. В рамках фестиваля состоится показ фильмов Данилы Дунаева, Владимира Щевелькова, Эльвиры Болговой, Юлии Мельниковой, Кирилла Сафонова, Александра Домогарова младшего.

Кроме того, появится и новая программа. Она будет посвящена женщинам. Все фильмы международной программы «Выбор FIPRESSI» стали лауреатами крупнейших мировых киносмотров, созданы женщинами из США, Бразилии, Аргентины, Франции, Грузии. Стоит также особо отметить, что эта программа подготовлена известным французским кинокритиком Барбарой Лорей де Лашальер.

Еще одним новшеством станет расширение границ кинофестиваля. Свою кинопродукцию представит одна из самых крупных компаний Казахстана «Kazakhstan Cinema LLP». В числе казахстанских картин будут и четыре ленты культового режиссера Эрмека Турсунова. Примечательно, что программа Казахстана называется «Из сердца Евразии», что перекликается с названием ставшего традиционным Международного форума «Оренбуржье — сердце Евразии» и первоначально вызвало смятение, поскольку Оренбургская область позиционирует себя как сердце Евразии. Однако отрицательных эмоций этот момент не вызвал, а только добрые улыбки и доброжелательность.

Сюрпризом от министерства культуры области (которое решило, по словам главы ведомства Евгении Шевченко, «немного похулиганить») станет «Ночь ужастиков». В рамках мероприятия покажут три отечественных фильма ужасов 2016—2017 годов. Зрителям «ужасная» ночь запомнится театрализованным представлением (например, гостями станут зомби — поделились секретом в местном Минкультуры) и кинопоказами. В список «Ночи ужастиков» вошли «Невеста» (режиссер Святослав Подгаевский), «Маршрут построен» (режиссер Олег Асадулин) и «Дизлайк» (режиссер Павел Руминов).

Однако многие моменты кинофестиваля, который уже не за горами, остались все же в тайне. Так, организаторы решили сохранить интригу и не называть имена ведущих церемоний открытия и закрытия, а также того, кто получит приз «За вклад в киноискусство. О последнем известно, что это будет» масштабная фигура российского кинематографа. Есть предположение, что статуэтка «Сарматский лев» достанется народному артисту России, художественному руководителю и директору Московского драматического театра им. М.Н. Ермолаевой Олегу Меньшикову. Его с нетерпением ждут в Оренбурге, где на 26 августа запланирован спектакль «Оркестр мечты. Медь».

Добавим, что в 2016 году приз в этой номинации получили народный артист России Сергей Безруков и народная артистка России Лариса Удовиченко.

Стоит отметить, что в 2017 году у фестиваля сменился директор программ. Причину в пресс-центре кинофестиваля, не комментируют. Ранее, на протяжении девяти лет, отбором кинолент занимался киновед Сергей Лаврентьев.

Напомним, с 2008 по 2016 годы участниками международного кинофорума стали кинематографисты более чем из 50 стран мира, показано свыше тысячи фильмов зарубежных и отечественных режиссеров, состоялось около 100 премьер. Уникальность фестиваля — в его ориентации на евразийскую тематику. При отборе фильмов для кинопоказа уделяется особое внимание проблемам «национального» и «интернационального» в современном кино.