Донецк, 9 августа, 2017, 17:11 — ИА Регнум. Примерно 8,5 тысячи жилых домов получили за время войны разрушения различной степени. В настоящее время еще нет точной цифры, сколько строений не подлежит восстановлению.

Novorus.info Пострадавшие граждане ДНР

На протяжении военного конфликта в Донецке не прекращается восстановление объектов инфраструктуры и жилого фонда, целенаправленно разрушенных ВСУ, — рассказал 9 августа исполняющий обязанности главы администрации Донецка Алексей Кулемзин.

«Донецк уже три года живет в условиях войны, и я никогда не сравниваю, кому больше досталось. Война еще не закончилась, а украинские военнослужащие имеют вооружения, способные «достать» практически до любой точки нашего края. И все мы знаем их намерения», — отметил он.

Поэтому судьба части таких населенных пунктов, как поселки Октябрьский, Старомихайловка, Пески, Жабуньки и другие, будет решена уже после прекращения военных действий. Возможно, десятки квадратных километров бывших застроек сровняют с землей и на их месте построят новые микрорайоны.

Пока люди, лишившиеся жилья, либо живут в общежитиях и гостиницах, где комнаты им предоставлены местной властью, либо снимают угол за свой счет. Многие из них мечтают вернуться в свои дома и квартиры. Но получить новое комфортабельное жилье удалось лишь небольшой части пострадавших. Проблема эта решается по мере возможностей военного города.

Так, в сентябре прошлого года в удаленном от линии фронта Пролетарском районе города состоялось торжественное вручение ключей от новых 18 частных домов, построенных в поселке ЦОФ «Чумаковский». С тех пор подобных примеров в столице ДНР не было.

При этом сегодня сложилась парадоксальная ситуация, когда в Донецке стоят пустыми и почти готовыми к заселению десятки высотных зданий, которые были построены еще до войны. Дома главным образом строились в престижных центральных районах города, где стоимость квадратного метра в 2013 году доходила до одной тысячи долларов. Это высотки в микрорайонах Звездный, Парковый, Панфиловский. Самым знаменитым в республике стало высотное здание, построенное строительной фирмой Януковича — старшего на месте снесенной гостиницы «Дружба» в самом центре города. Оно пустует.

Новые дома постепенно уже начинают разрушаться, но квартиры в них никому не дают. Причины здесь две. Во-первых, некоторые дома являются по-прежнему собственностью частных строительных компаний. Во-вторых, площадь квартир в них такова, что простой семье будет не по карману оплатить коммунальные услуги, что не скрывает сам глава ДНР Александр Захарченко. Например, площадь трехкомнатной квартиры улучшенной планировки составляет в среднем более 200 квадратных метров. И даже площадь однокомнатной квартиры в них превышает 60 квадратных метров.

Все эти дома строились для местной элиты, которая с началом боевых действий уехала на Украину. Есть и третья причина. Их нужно еще достроить, оборудовать сантехникой и прочее. А на это нужны немалые средства. Поэтому в Донецке пока пошли путем перепланировки общежитий.

Глава ДНР Александр Захарченко заявил следующее в ходе прямой линии с жителями Донбасса: «Будет программа доработки, достройки тех высотных зданий, которые были заложены в 2014 году и принадлежат олигархам. Они будут изъяты государством. В этих зданиях будут проводиться ремонтные работы, и люди будут получать квартиры».

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Решаться же полноценно жилищная проблема будет лишь после войны, когда можно будет провести полноценную инвентаризацию жилищного фонда и появится гарантия, что восстановленные дома завтра снова не разобьют украинские снаряды.