Вашингтон, 9 августа, 2017, 14:34 — ИА Регнум. Известный актер Джим Керри раскрыл свою тайную страсть к изобразительному искусству в новом биографическом документальном фильме «Джим Керри: Мне нужен цвет», видео было опубликовано 8 августа на портале Popculture.

«I NEED COLOR» Джим Керри в д/ф «Джим Керри: Мне нужен цвет»

Керри известен своей долгой актерской карьерой, в которую входят как комедийные роли в фильмах «Маска» и «Эйс Вентура: Розыск домашних животных», так и драматические работы в «Вечное сияние чистого разума» и «Человек на Луне».

Однако, как оказалось, Джим Керри обладает талантами и в другой области, в июле 2017 года на сервис Vimeo был загружен короткометражный фильм Дэвида Бушелла, в котором актер показывает свою ранее неизвестную страсть и демонстрирует удивительные картины. Длительность ролика составляет шесть минут, в нем показывается, как актер работает над своими произведениями в домашней студии.

«Однажды я обнаружил себя озирающимся вокруг во время по-настоящему мрачной зимы в Нью-Йорке, это было так депрессивно… Я решил, что мне нужен цвет, — говорит Керри в фильме, — когда я начал по настоящему много рисовать, я стал настолько одержим, что в моем доме стало невозможно передвигаться. Картины были повсюду, они стали частью мебели, я их ел».

Актер пояснил, что он начал рисовать когда ещё был ребенком, но ему никогда не приходило в голову перенести свое творчество в лакокрасочную среду. Затем, во время периода расставания с одной из своих партнерш (предположительно это случилось в конце его отношений с Дженни Маккарти), он решил попробовать.

«Я все время делал какие-то эскизы, но я не занимался живописью, — признался Керри, — около шести лет назад, когда я пытался исцелить разбитое сердце, я решил: «Ну, может быть, я что-то нарисую».

Напомним, последнее время Джим Керри мало снимается, его последней работой стала роль в антиутопическом триллере Аны Лили Амирпур «Плохая партия». Премьера картины состоялась в сентябре 2016 года на Венецианском кинофестивале. Последним комедийным фильмом Керри стала лента «Тупой и ещё тупее 2», вышедшая в 2014 году.