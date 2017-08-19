Санкт-Петербург, 19 августа, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 6 августа «Известия» публикуют объявление правительства:

Ф. Мазерель. Первая мировая война. 1917

«Временное правительство объявляет: По соображениям государственной необходимости Временное правительство постановило находящихся под стражей бывшего императора и императрицу перевести в место нового пребывания. Таковым местом назначен Тобольск, куда и направлен бывший император и императрица с соблюдением всех мер надлежащей охраны.

Вместе с бывшим императором и императрицей на тех же условиях отправились в г. Тобольск по собственному желанию их дети и некоторые приближенные к ним лица. Министр-председатель Керенский».

«Известия» пишут, что перевод Николая был решен в середине июля ввиду опасности перед приближением к Петрограду неприятельских армий и сведениями о контрреволюционных группах.

Пленарное заседание ВЦИК заслушивает доклад Розанова о Стокгольмской конференции. Из доклада видно, что английское и французское большинство согласились участвовать в конференции. Нет ответа от бельгийских социалистов, не соглашается на участие в конференции британская национальная рабочая партия. Против обязательности постановлений конференции высказался голландско-скандинавский комитет. Неожиданное препятствие возникло в отказе 4-х союзных правительств выдавать паспорта на эту конференцию; докладчик оглашает резолюцию.

Каменев говорит, что, хотя партия большевиков не изменила своего отношения к Стокгольмской конференции, но, по его мнению, оно должно быть изменено. Указывает на важность Стокгольмской конференции. Призывает ВЦИК не уступать «этой позиции» и т. д. По этому заявлению Каменева появилось в «Правде» письмо Ленина, где он доказывает ошибку в этом вопросе Каменева:

«…В первой же фразе своей речи т. Каменев сделал заявление формального характера, которое придает его выступлению прямо чудовищный характер. Тов. Каменев оговаривается, что выступает от себя лично, что «наша фракция этого вопроса не обсуждала».

Во-первых, с каких это пор в организованной партии по важным вопросам выступают отдельные члены «от себя лично», раз фракция вопроса не обсуждала, т. Каменев не имел права выступать. Вот первый вывод из его же слов.

Во-вторых, какое право имел т. Каменев забыть, что есть решение ЦК партии против участия в Стокгольме… А решение это в свое время было опубликовано в «Правде» и даже с добавлением, что представитель партии уйдет с Циммервальдской конференции, если она выскажется за участие в Стокгольме.

Серия открыток «Карикатуры и гримасы революции»

Доводы «прежнего» отрицательного отношения большевиков к участию в Стокгольме Каменев изложил неверно. Он умолчал о том, что там будут участвовать социал-империалисты, что общаться с таковыми позорно для революционного с.-д…

Доводы Каменева по существу дела за «изменение» нашего взгляда на Стокгольм слабы до смешного.

«Нам стало ясно, — говорил Каменев, — что Стокгольм с этого (??) момента перестает (??) быть слепым орудием в руках империалистических государств».

Это неправда. Ни единого факта нет, и привести ничего серьезного Каменев не мог. Если англо-французские социал-империалисты не идут, а немецкие идут, неужели это есть принципиальное изменение? Неужели это вообще изменение с точки зрения интернационалиста? Неужели Каменев уже «забыл» решение конференции нашей партии (29 апреля) по вполне аналогичному случаю с датским социал-империалистом?

«Над Стокгольмом, — сказал Каменев, по передаче газет, далее, — начинает развеваться широкое революционное знамя, под которым мобилизуются силы всемирного пролетариата».

Это — пустейшая декламация в духе Чернова и Церетели. Это — вопиющая неправда. Не революционное знамя, а знамя сделок, соглашений, амнистии социал-империалистов, переговоров банкиров о дележе аннексий, — вот какое знамя на деле начинает развеваться над Стокгольмом.

Нельзя терпеть, чтобы партия интернационалистов, перед всем миром ответственная за революционный интернационализм, компрометировала себя кокетничаньем с проделками социал-империалистов русских и немецких, с проделками министров буржуазного империалистического правительства Черновых, Скобелевых и К0.

Мы решили строить III Интернационал. Мы должны осуществлять это вопреки всем трудностям. Ни шагу назад, к сделкам между социал-империалистами и перебежчиками социализма!»

Л. Петухов. Путь от рабства к полной свободе лежит через социалистический строй! Великая Российская революция 1917 г

Лапинский (меньшевик-интернационалист) заявляет, что нота Временного правительства послужила к тому, что союзные правительства отказались давать паспорта. Это не что иное, как саботаж российского правительства борьбы за мир, которую ведет революционная демократия.

Церетели делает внеочередное заявление об аресте и «диком насилии» над двумя членами Румынского посольства, которых арестовал член Петроградского Совета, заподозрив, что они германские шпионы. Собрание постановило принести арестованным свои извинения и сообщить, что в Петроградском Совете будет поставлен вопрос об исключении совершившего насилие.

Богданов говорит о выступлении Каменева, как о перемене позиции большевиков относительно Стокгольма, и в дальнейшем обрушивается на большевиков по поводу поражения на фронте и пр., и пр.

Розанов подтверждает, что последняя нота Временного правительства о том, что «Стокгольмская конференция есть дело партий», имела своим последствием, что союзные правительства решили не выдавать паспортов тем, кто намерен ехать на эту конференцию:

«Для нас ничего нового в такой постановке вопроса о конференции нет, ибо мы никогда не считали эту конференцию делом русского правительства».

Кураев от имени фракции большевиков заявляет:

«Да, наши отношения к Стокгольмской конференции, если вы хотите, изменились. Раньше мы говорили, что в Стокгольмской конференции будут принимать участие агенты империалистических правительств. У себя мы не имели правительства обороны, которое имеем теперь, и которое не отличается от империалистических правительств Западной Европы. Мы здесь слышали речи, где рабочий класс призывают не к классовой борьбе, а к урезыванию своих классовых интересов. Мы имеем смертную казнь, введенную новым Временным правительством, которую применяют к нам. Мы имеем правительство, которое путем казацких нагаек преследует финляндских социал-демократов в Финляндии. Вы от колебаний между нами и буржуазией открыто перешли на их сторону: вы потворствуете аресту наших товарищей и разгрому наших организаций…

При таких условиях Стокгольмская конференций принимает тот специфический характер, о котором мы говорили с самого начала. Наши отношения изменились к конференции не в том отношении, что мы пойдем на эту конференцию. Борьба за мир, которая теперь начата почти во всех странах Европы, была предвидена нами. Не может быть борьбы за мир на Стокгольмской конференции, на которой будет происходить собрание палачей».

В заключение Кураев заявляет, что большевики будут голосовать против резолюции.

На фронте

Большинством всех против большевиков и меньшевиков-интернационалистов принимается предложенная Розановым резолюция. ВЦИК шлет привет социалистам союзных с нами стран и выражает уверенность, что препятствия на пути Стокгольмской конференции будут устранены. Призывает все Советы и партийные организации путем резолюций «поддержать рабочий класс союзных с нами стран, присоединившийся к нам в борьбе за мир».

«Дело Народа» публикует письмо 38 юнкеров, присланное ими с дороги к фронту.

«В Проскурове нас поразила несколько необычная роль, в которой выступали юнкера. Шла ловля дезертиров на вокзале и в городе, проверка документов у военнообязанных, систематическое битье по физиономии, участие юнкеров в карательных экспедициях, сопровождавшихся расстрелами без суда и следствия, по одному лишь приказанию батальонного командира… Юнкера производили обыски, захватывая себе то, что найдут нужным… Эта вакханалия и расстрелы приняли такой характер, что озлобленные солдаты стали стрелять в отдельных юнкеров из-за угла…» и т. д.

Совет союза казачьих вынес резолюцию, где заявляет:

«Генерал Корнилов не может быть смещен… Совет союза заявляет Временному правительству и народу, что он снимает с себя возложенную на него ответственность за поведение казачьих войск на фронте и в тылу при смене генерала Корнилова. Совет союза казачьих войск заявляет громко и твердо о полном и всемерном подчинении своему вождю-герою Л. Г. Корнилову».

На закрытом заседании Малого Войскового Круга в Новочеркасске обсуждается наказ делегатам в Московское совещание. Наказ требует, чтобы Временное правительство было или выбрано Московским совещанием, или назначено Временным Комитетом Государственной Думы, борьбы с сепаратизмом Финляндии, Украины и других окраин, отсрочки созыва Учредительного Собрания и т. д. Принимаются условия соглашения блока с кадетами и намечаются кандидаты от округов в Учредительное Собрание.

Прошла поездка-демонстрация петроградских рабочих в Кронштадт. После посещения могил жертв революции 1906 года, делегация из Петербурга устраивает 15-тысячный митинг, на котором выступают большевики.

«Известия» пишут:

«По ордерам прокурорского надзора за последнее время освобожден ряд видных деятелей старого режима, освобождены и уже успели скрыться многие провокаторы, хотя их пребывание на свободе, несомненно, угрожая стране и революции, толкает массы на самосуды (так, убит толпой провокатор Лавров)».

Неизвестный художник. Открытка серии «Типы горожан 1917 года». Мы честно прошли

«Известия» пишут:

«Союз металлистов сообщает о закрытии на днях 25 заводов и сокращении производства на 11 заводах его специальности».

«Рабочий и Солдат» печатает привет солдат Кронверкского арсенала выпущенному Каменеву и самой газете.

Там же печатается резолюция Коломенского районного Совета с протестом против коалиции.

Открылся съезд средней и мелкой промышленности.

«Речь» пишет:

«Общество заводчиков и фабрикантов обратилось к Керенскому с запиской о «чрезвычайном обложении торгово-промышленных предприятий…» «Необходимо призвать», указывают промышленники, «что введение новых налогов, согласно закону 12 июля, было ошибкой, и ошибку эту следует немедленно же исправить».

Съезд крестьянского союза в Москве принял резолюцию доверия Временному правительству в его стремлениях создать твердую власть. Принят еще ряд резолюций. Произведены выборы. Председателем всероссийского крестьянского союза избран украинский социал-демократ Мазуренко. Съезд закрывается.

На съезде рабочих кооперативов оглашены и приняты резолюции ко всем заслушанным докладам. Выбран центр рабочих кооперативов в количестве 35 человек. Заслушан доклад о международной кооперативной конференции, после чего съезд в количестве 250 человек отправился демонстрацией на Марсово поле, где возложил венки на могилы борцов за свободу. Вечером заслушан доклад «Кооперации и муниципалитеты».

Открылся расширенный совет партии эсеров. Заслушиваются приветствия. Избрана мандатная комиссия, образованы две секции: по финансово-экономическому вопросу и по финляндскому и украинскому вопросам.