Ярославль, 9 августа, 2017, 14:16 — ИА Регнум. 8 августа в администрации Ярославского района Ярославской области сотрудники силовых структур проводили мероприятия в рамках расследования уголовного дела, фигурантом которого может являться первый заместитель главы Владимир Соловьев. По неподтвержденным данным, речь идет о взятке. После беседы с сотрудниками правоохранительных органов Соловьев был отпущен.

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В СУ СКР эту информацию никак не комментируют, равно как и в областной прокуратуре. Между тем сам Владимир Соловьев на рабочем месте отсутствует. Как пояснил корреспонденту ИА REGNUM глава района Николай Золотников, его первый зам «взял несколько дней за свой счет». От дальнейших комментариев он отказался.

Напомним, 5 декабря 2016 года Владимир Соловьев покинул пост директора департамент транспорта правительства Ярославской области, который он занял в июне 2016 года, сменив Олега Круглова.

Ранее Владимир Соловьев возглавлял ГКУ «Ярдорслужба», еще ранее — занимал должность директора Даниловского филиала ГП «Ярдормост».