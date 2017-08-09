Калининград, 9 августа, 2017, 14:28 — ИА Регнум. Законопроект об упрощённом въезде иностранцев в Калининградскую область «страшно далёк от народа». Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал политолог, доцент кафедры политики, социальных технологий и массовых коммуникаций БФУ им. И. Канта Владимир Абрамов, комментируя внесение в Госдуму нового законопроекта о Калининградской ОЭЗ.

Tourism.gov39.ru Морская граница на западе России

Одно из ключевых новшеств законопроекта — упрощенный въезд (по электронной визе) в Калининградскую область иностранных граждан, прибывающих в туристических или деловых целях.

«Прежде всего, надо понимать, что эта инициатива ориентирована не столько на туристов, сколько на потенциальных инвесторов, — сказал политолог. — Иностранные бизнесмены, работающие в Калининградской области, уже давно говорят о том, как им сложно получить визу для деловых поездок в российский эксклав. Таким образом, законопроект призван сделать Калининградскую область конкурентоспособной в Балтийском регионе».

Однако, по словам Абрамова, на сегодня этот проект в буквальном смысле «страшно далек от народа».

«После визита в Калининград Сергея Лаврова два месяца назад было дано разъяснение, что Калининград пойдёт по модели свободного порта Владивосток в части эксперимента по электронным визам», — продолжил Абрамов (так же говорится и в тексте правительственного законопроекта, внесенного в Госдуму: «Прибывающим в Российскую Федерацию через пункты пропуска свободного порта Владивосток и Особой экономической зоны в Калининградской области гражданам иностранных государств, перечни которых определяются правительством Российской Федерации, оформляются обыкновенные однократные деловые, туристические и гуманитарные визы в форме электронного документа» — ИА REGNUM ).

«Но вы гляньте на список стран, граждане которых могут оформить электронные визы, чтобы посетить Владивосток, — отметил политолог. — Это государства, которые не то что не граничат с Калининградской областью, но и не являются основными экономическими партнерами самого западного региона России. Мы — калининградцы — просто в другой части света».

ИА REGNUM уточняет, что во «владивостокский список» попали 18 государств: Алжир, Бахрейн, Бруней, Индия, Иран, Катар, Китай, Северная Корея, Кувейт, Марокко, Мексика, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Саудовская Аравия, Сингапур, Тунис, Турция и Япония.

По данным Калининградской областной таможни, внешнеторговый оборот Калининградской области за 2016 год составил 7 млрд долларов (экспорт — 1,2 млрд долларов, импорт — 5,8 млрд долларов). Основными странами-партнерами российского эксклава выступили Китай, Германия, Бразилия, Южная Корея (сотрудничество «Автотора» и «КИА-моторс»), Словакия, Парагвай.

Таким образом, получается, что введение электронных виз в Калининград выгодно бизнесменам лишь одной страны — Китая.

Также стоит напомнить, что в июне врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что просил главу МИД России расширить список стран для Калининграда.

«Мы работали с МИД при подготовке поправок в закон «Об Особой экономической зоне» и договорились, что тот список стран, который утвержден для Владивостока, в силу нашей совершенно другой географии будет расширен. То есть у нас будет список «Владивосток плюс». Понятно, что мы просили о совершенно конкретном наборе стран», — сказал Алиханов.

Для технического дооснащения пунктов пропуска в Калининградской области ФСБ запросила на 2018 год 76 млн рублей. Если закон вступит в силу, то нормы об упрощённом въезде иностранцев в Калининград начнут действовать с 1 июля 2019 года.