Ростов-на-Дону, 9 августа, 2017, 14:06 — ИА Регнум. Вот уже вторую неделю юг России, в том числе и Ростовская область, находятся в раскаленных объятиях лета. В течение нескольких дней дневные показатели уличных термометров превышают отметку в +40 градусов, особенно на солнце, а в вечерние и ночные часы воздух изредка охлаждается ниже +30. Жители не только южных районов, но и города-миллионника изнывают от жары, многие даже сократили в разы пребывание на улице, а дела отложили на неделю-другую, передает ИА REGNUM.

ИА REGNUM В ростовском автобусе

Еле справляются с жарой бытовые приборы, так как в некоторых домах (особенно это касается старого фонда) не выдерживает электропроводка, напряжение падает. Повезло тем, кто раскошелился на мощный стабилизатор.

Однако донские синоптики аномальной жару не называют, так как температурные рекорды были побиты семь лет назад. В августе 2010 года на протяжении двух недель температура воздуха держалась выше +40. Метеорологи утешают тем, что мучительный зной вот-вот отступит, но ненадолго. Затем столбики термометров вновь поползут вверх.

Вместе с тем жара испытывает на прочность пассажиров общественного транспорта. Буквально несколько единиц подвижного состава оснащены кондиционерами. Узнать их можно по наклеенной снежинке. Это 8 автобусов и 16 новых трамваев. Но, как ранее информировало ИА REGNUM, и в тех не всегда включают сплит-систему.

«Неоднократно добиралась на новом трамвае до поликлиники, так водители окна распахивают, а кондиционером пользуются только у себя в кабине. Это просто безобразие, ведь жару не каждый здоровый человек переносит, а если пассажир в возрасте или у него давление повышенное. Тут дышать нечем, и лишнее движение с трудом даётся, а они экономят. На нашем же здоровье», — пожаловалась корреспонденту ИА REGNUM горожанка.

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«Когда, наконец, перестанут издеваться над людьми?»

В планах администрации Ростова-на-Дону есть закупка 200 автобусов и ещё 14 трамвайных вагонов. Для всех предписано правило — обязательное наличие кондиционеров. Но это в будущем, а пока по раскалённым улицам города-миллионника курсируют душные бани на колесах, которые горожане сравнивают с микроволновками. В социальных сетях все чаще появляются такого рода коллажи, отражающие действительность.

Как уже сообщало ИА REGNUM, невзирая на всё вышеперечисленное, в третьей декаде августа повысится оплата за проезд в общественном транспорте.