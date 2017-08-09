Мадрид, 9 августа, 2017, 13:05 — ИА Регнум. «Почему Испания должна (вслед за Великобританией и Францией) отказаться от машин, ездящих на бензине и солярке?» — задается вопросом корреспондент испанского информационно-аналитического портала El Confidencial Альваро Эрнандес и пытается объяснить, почему.

JirkaF Бензин

«Более полумиллиона человек в странах Евросоюза умирают раньше отведенного им времени — это все из-за загрязнения воздуха выхлопными газами, — делится статистикой Европейского агентства по защите окружающей среды журналист. — В Испании преждевременных смертей по этой же причине за год набирается 30 тысяч. Для сравнения: в ДТП на дорогах королевства в прошлом году погибло 1160 человек. Почти 94% населения Испании, по данным организации Ecologistas en Acción (Экологи в действии — прим ИА REGNUM ), живет в условиях загрязнения окружающей среды, превышающих нормы, установленные Всемирной организацией здравоохранения».

По мнению автора, испанские власти не отреагировали на позитивные примеры французского и британского правительств, разрабатывающих планы полного отказа от транспорта с ДВС, хотя «и сам народ уже стал дизель покупать меньше — за последние пять лет продажи такого типа машин снизились на 20%».

Особенно тяжело дышится жителям двух испанских мегаполисов — Мадрида и Барселоны, отмечает Эрнандес, который хвалит мэрию столицы Испании, предлагающую запретить въезд дизельных автомобилей в черту города с 2025 г.

«В целом же к 2040 г. Испания должна избавиться от машин с ДВС вообще», — повторяет вслед за экологами корреспондент El Confidencial.