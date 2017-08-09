Киев, 9 августа, 2017, 12:59 — ИА Регнум. Заявление лидера Свободной демократической партии (СвДП) Германии Кристиана Линднера, призвавшего Берлин начать развивать отношения с Москвой и на «время» оставить в покое вопрос относительно Крыма, беспокоит руководство Украины. Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин в интервью немецкому изданию Bild.

Архип Куинджи. Крым. Яйла. 1885-1890

«Мы (власти Украины) очень обеспокоены тем, что некоторые политики, как сейчас лидер СвДП Кристиан Линднер, решили игнорировать очевидные нарушения норм международного права или даже оправдывать их», — заявил украинский министр.

Ранее ряд СМИ сообщил, что лидер СвДП Германии Кристиан Линднер предложил Германии забыть на время про «конфликт» вокруг Крыма и сосредоточиться на других проблемах в отношениях с РФ.

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