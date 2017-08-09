Набережные Челны, Татарстан, 9 августа, 2017, 12:46 — ИА Регнум. Коммерческий банк «Камский горизонт» из Набережных Челнов, признанный банкротом в январе 2017 года, объявил о большой распродаже своего имущества. Предметом торгов станут 645 лотов, из них на недвижимость приходится только четыре строчки. Преобладают в списке права требования к индивидуальным предпринимателям, юридическим и физическим лицам из Самары, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на извещение конкурсного управляющего.

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Электронные торги на понижение пройдут в несколько этапов, первый из них стартует 25 сентября 2017 года, но основную часть лотов планируют продавать с 11 января 2018 года. В Набережных Челнах планируется реализовать два нежилых помещения площадью 603,9 кв. м и 620,2 кв. м. Их стартовая стоимость — 60 802 184,94 рубля. Кроме того, будет продана однокомнатная квартира, принадлежащая банку, и гараж.

Автопарк банка, выставленный на торги, представляет интерес в том числе и для ценителей автомобилей бизнес-класса. В списке лотов — белый Jaguar XJ 2014 года выпуска, за который хотят 3,8 млн рублей, и чёрный Mercedes-Benz E 200 2015 года выпуска, оценённый в 2,181 млн рублей.

Напомним, на начало июля стоимость нереализованных активов ООО КБ «Камский горизонт» составляла 744,557 млн рублей.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, ООО Коммерческий банк «Камский горизонт» был лишён лицензии 3 ноября 2016 года из-за полной утраты собственных средств.

21 ноября 2016 года в ГУ МВД России по Москве поступило заявление по фактам хищения денежных средств банка, принятых в качестве вкладов, но не отражённых в бухгалтерском учёте. 15 декабря 2016 года было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). Дело расследуется в Следственном управлении УВД по Северо-Восточному административному округу ГУМВД России по Москве.

8 декабря 2016 в правоохранительные органы было направлено ещё одно схожее заявление. Оно было приобщено к материалам предыдущего уголовного дела.

11 января 2017 года банк был признан банкротом и в отношении него открыто конкурсное производство до 19 декабря 2017 года. Конкурсным управляющим утверждено Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

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Инвентаризация, проведённая конкурсным управляющим, выявила в банке недостачу имущества на общую сумму 60,7 млн рублей. В это же время было выявлено почти 1,5 тыс. единиц имущества, неучтённого на счетах.

По величине активов банк «Камский горизонт» на момент отзыва лицензии занимал 537 место в банковской системе Российской Федерации.