Калининград, 9 августа, 2017, 12:43 — ИА Регнум. Военнослужащие берегового ракетного соединения Балтийской военно-морской базы в рамках плановых учений уничтожили отряд боевых кораблей условного противника в акватории Балтийского моря, сообщает 9 августа пресс-служба ЗВО по балтийскому флоту.

Luis Díaz-Bedia Astor Корабли Балтийского флота

Сообщается, что военные ракетного соединения прошли маршем на боевой технике в районы огневых позиций, где оперативно развернули ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», предназначенные для борьбы с надводными кораблями и защиты морского побережья Калининградской области.

«В роли кораблей условного противника выступили корветы Балтийского флота, экипажам которых была поставлена задача нарушить морские коммуникации и нанести ракетный удар по кораблям группировки флота», — сообщили в пресс-службе.

Получив целеуказания, военные произвели электронные пуски из ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» по кораблям условного противника, после чего средства объективного контроля подтвердили уничтожение кораблей.

«В ходе учения расчеты также отработали задачи по проверке работоспособности систем ракет, а также выполнение мероприятий по погрузке и выгрузке вооружения ракетных комплексов», — добавили в ЗВО.

Напомним, ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» предназначены для поражения надводных кораблей всех типов благодаря тому, что их ракеты имеют мощные боевые части и высокую скорость полёта.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа морские, воздушные и наземные силы Балтийского флота провели учения высадке военно-морского десанта. В учениях участвовали 20 надводных кораблей, катеров и судов, морская авиация, а также несколько десятков единиц боевой техники и почти 700 военнослужащих.

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