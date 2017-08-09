Москва, 9 августа, 2017, 12:19 — ИА Регнум. Нефтяные котировки два дня подряд демонстрировали резкую разнонаправленную динамику. Дойдя до нижней границы диапазона $51,30 за баррель, Brent отскочила и 9 августа движется в район $53 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

lalabell68 Нефтяная вышка

«Локальное боковое движение вызвано неуверенностью инвесторов в том, что наметившееся улучшение отраслевых показателей нефтяного рынка является стабильной и среднесрочной тенденцией. Более того, сомнения усиливает ОПЕК+, который с перебоем придерживается обязательств в рамках соглашения о сокращении добычи. В последнее время страны, входящие в соглашение, продемонстрировали увеличение производства нефти», — пояснил эксперт.

Однако, по его мнению, участники нефтяного рынка все же рассчитывают на дальнейшее снижение запасов нефти и нефтепродуктов в США в связи со снижением буровой активности в Америке. По последним данным от Baker Hughes наблюдалось даже не стагнация, а уменьшение количества работающих буровых установок, хотя и символическое.

«В свою очередь, 9 августа свои данные опубликует минэнерго США. Прогнозируется дальнейшее снижение запасов как сырой нефти, так и нефтепродуктов», — отметил Капустянский.

Если прогноз оправдается, котировки нефти продолжат рост. Цель Brent в рамках техники находится в диапазоне 53−54 доллара за баррель», — считает эксперт.

Как сообщает ИА REGNUM, 9 августа нефть снижается в цене на геополитическом напряжении вокруг Северной Кореи, а также на ожидании трейдерами данных по запасам нефти в США от минэнерго страны. Brent снизилась на 0,42% до $51,92. Цена на WTI уменьшилась на 0,33% до $49,01.

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