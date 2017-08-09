Каир, 9 августа, 2017, 12:14 — ИА Регнум. Силы безопасности Египта заявили о гибели четырех своих сотрудников в провинции Северный Синай, где активны боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 9 августа Associated Press.

Tienphong.vn Египетская полиция

Полицейские попали в засаду, когда направлялись в город Эль-Ариш. Вооруженный преступник открыл по ним огонь и убил четырех человек.

Среди погибших были два новобранца, один сотрудник полиции высокого ранга и один — низкого.

Напомним, противостояние в провинции Северный Синай началось в 2011 году, после начала так называемой Арабской весны, в ходе которой к власти в стране пришли боевики из организации «Братья мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

После того, как военные, свергнув боевиков, вновь восстановили контроль над страной, контртеррористическая операция на территории Северного Синая активизировалась. В столкновениях с террористами регулярно гибнут сотрудники полиции.

Несмотря на активные боевые действия, туризму Египта практически ничего не угрожало. Однако после теракта на борту российского авиалайнера 31 октября 2015 года данная отрасль начала испытывать сложности.