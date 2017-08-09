Тюмень, 9 августа, 2017, 12:05 — ИА Регнум. В Тюмени жильцы многоэтажки рискуют потерять квартиры, которые приобрели за собственные деньги в рамках долевого строительства. Дом построен в приаэродромной зоне и оказался вне закона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Многоэтажка была построена вблизи от аэродрома «Плеханово». Она уже заселена жильцами. Но возможно, что скоро свои квартиры им придётся освободить. Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда РФ отменила решения трех арбитражных судов о признании законным строительства жилого дома возле аэродрома. Впереди — очередное рассмотрение дела в Арбитражном суде Тюменской области.

Судебное определение находится в открытом доступе. Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации рассмотрела 25 июля кассационную жалобу акционерного общества «ЮТэйр-Вертолетные услуги» на решение Арбитражного суда Тюменской области от 26 июля 2016 года и постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 25 октября 2016 года по заявлению ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» (Ханты-Мансийск) и ООО «ЮТэйр-Лизинг» (Тюмень) к администрации города Тюмени о признании незаконным разрешения на строительство от 11 декабря 2015 (№ 72−304−487−2015).

Отметим, что вышеуказанные арбитражные суды отказали в признании разрешения на строительство незаконными. Постановлением Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 19 января 2017 решения также были оставлены без изменения.

Защитили права, а не безопасность дольщиков

АО «ЮТэйр-Вертолётные услуги» считает, что решения трех арбитражных судов были приняты с нарушением норм материального права. Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации согласилась с доводами авиаторов.

Установлено, что администрацией Тюмени открытому акционерному обществу «Сибстройсервис» в 2015 году было выдано разрешение на строительство объекта капитального строительства «Жилой дом ГП-1» по адресу ул. Интернациональная, 199, корпус 4, со сроком действия до 11 июня 2017 года, на земельном участке, расположенном рядом с аэродромом «Плеханово». Арендатором всей инфраструктуры на аэродроме «Плеханово» является авиакомпания. Разрешение было выдано без согласования со структурами «ЮТэйр», хотя дом строился в непосредственной близости от аэродрома.

Установив наличие зарегистрированных Управлением Росреестра по Тюменской области прав участников долевого строительства на квартиры в возводящемся на ул. Интернациональной доме, суды посчитали, что оспаривание разрешения на строительство затрагивает права дольщиков и их законные интересы. Вместе с тем суды при рассмотрении дела не учли, что, согласно статье 46 Воздушного кодекса, проектирование, строительство и развитие городских и сельских поселений должны проводиться с соблюдением требований безопасности полетов воздушных судов, с учетом возможных негативных воздействий оборудования аэродрома и полетов на здоровье граждан, а также по согласованию с собственником аэродрома.

Аэродром «Плеханово» зарегистрирован в государственном реестре аэродромов и вертодромов. Приаэродромная территория автоматически устанавливается радиусом 30 км от контрольной точки. Земельный участок, на котором строится дом, находится в границах приаэродромной территории. То есть строительство дома на ул. Интернациональной без специального согласования с авиакомпанией было изначально ошибкой.

«Наказывать надо конкретных чиновников»

Многоэтажка на ул. Интернациональная, 199, корпус 4, пока суд да дело, была построена. Заключен 251 договор участия в долевом строительстве. Переживания тюменцев снимает определение ВС РФ, в котором четко сказано, что дольщики имеют право обратиться с исками к лицам, допустившим такое строительство. Но что будет с их жильем — впереди не одно судебное разбирательство. И кто за это ответит?

Тюменские социальные сети после определения ВС РФ буквально взорвались. Вот несколько цензурных реплик.

«Кто выдавал разрешение на строительство, игнорируя все нормы? А может, он не бескорыстно это делал? Вот он пускай и компенсирует жителям покупку новых квартир, а потом сядет. Дома реально очень близко к аэропорту, это опасно».

«При нормальном судопроизводстве, если подан иск о нарушениях в строительстве, строительство приостанавливается — а здесь продолжали строить и продавать квартиры, чем усугубили ущемление прав физлиц. Наказывать надо конкретных чиновников, тогда и толку будет больше».

«Для застройщика этот жилой комплекс — беспроигрышное дело. За квартиры заплатит либо покупатель, либо город».

«Местные суды, по всей видимости, не хотели конфликта с администрацией Тюмени и области. Чтобы потом председатели судов не выслушивали и не участвовали в неприятных беседах с крупными чиновниками. А судьи Верховного суда далеко, в столице, им дела нет до региональных бюрократов».

Добавим, с 2011 года администрацию Тюмени возглавляет Александр Моор. А губернатором Тюменской области с 2005 года является Владимир Якушев. В этих структурах корреспонденту ИА REGNUM пока не удалось получить комментариев.

Кстати, в Москве застройщику ПКФ «Гюнай» Росавиация отказала в согласовании проекта строительства жилых домов около аэропорта «Домодедово». И суды встали на сторону Росавиации, как бы застройщик ни старался пробить разрешение.

Кроме того, 1 июля 2017 года президент России Владимир Путин подписал поправки в Воздушный кодекс. Аэропортам, согласно поправкам, придется заново разработать проекты приаэродромных территорий и установить на них семь подзон с разными степенями ограничений по использованию. Владельцы уже построенных в этих подзонах объектов недвижимости получат право на денежную компенсацию от аэропортов. Жители домов, которые окажутся в зоне авиационных шумов, превышающих допустимый уровень, смогут требовать расселения опять же за счет аэропортов.