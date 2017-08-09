Нью-Дели, 9 августа, 2017, 11:41 — ИА Регнум. Слон, убивший 15 человек на востоке Индии, может быть застрелен, если не будет взят под соответствующий контроль, сообщает 9 августа Agence France-Presse.

(сс) Christoph Wilhelms Нападение слона

Слон-одиночка в марте 2017 года раздавил четырех человек в штате Бихар, затем он направился в соседний штат Джаркханд, где убил еще 11 человек.

«Сельские жители пребывают в страхе, особенно племя Пахария, живущее неподалеку от места, где бродит слон. Нужно предпринять какие-то меры», — заявил главный лесничий Индии Сингх.

«У нас есть команда экспертов и охотников. Мы ищем пути решения сложившейся проблемы. Одно из них — это застрелить животное. Но это крайняя мера», — подчеркнул лесничий.

По словам Сингха слоны убивают примерно 60 человек в лесах штата Джаркханд ежегодно. Всего же за три года по всей Индии от нападения тигров и слонов погибло 1 тыс. 100 человек.

Главный лесничий страны также подчеркнул, что столкновения между людьми и слонами имеют тенденцию роста, так как обширные лесные массивы страны сокращаются по причине человеческого фактора.