Киев, 9 августа, 2017, 11:27 — ИА Регнум. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) проводят обыски в редакции интернет-издания «Страна.ua» в Киеве. Об этом сообщил главный редактор портала Игорь Гужва на своей странице в соцсети Facebook.

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«У нас обыск, — пишет журналист. — Проводит СБУ. И в редакции, и дома у нескольких журналистов. По новому сфабрикованному делу о гостайне».

Гужва также добавил, что обыски идут по делу о гостайне, которую нашли якобы на какой-то флешке.

«Причем в устной форме сотрудники СБУ говорят, что ищут … флешку, — пишет сотрудник СМИ. — Парадокс. Если они уже нашли флешку с гостайной, то зачем им еще одна. Или к той флешке прилагалась записка на бересте — «ищи еще одну на второй день после лунного затмения»?»

Напомним, что это уже второй обыск в редакции интернет-издания «Страна.ua» за лето 2017 года.