Москва, 9 августа, 2017, 11:10 — ИА Регнум. США, Израиль и Россия в начале июня 2017 г. провели ряд секретных встреч, посвященных вопросу урегулирования конфликта в Сирии. Об этом пишет издание Haaretz со ссылкой на западных дипломатов и израильских чиновников.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Израиля

Переговоры представителей государств состоялись в столице Иордании Аммане и в одной из европейских столиц.

По данным источников издания, главной темой встреч, которые состоялись за несколько дней до первых официальных переговоров президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа, стало прекращение огня и создание зон деэскалации в Сирии.

Отмечается, что Израиль выступил против соглашения по зонам деэскалации в арабской республике. Причиной такой позиции Тель-Авива стало присутствие в Сирии военных формирований Ирана.

По данным издания, переговоры между представителями США, Израиля и РФ не привели к успеху.