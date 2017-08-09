Донецк, 9 августа, 2017, 11:09 — ИА Регнум. За прошедшие сутки, 8 августа, Луганская Народная Республика (ЛНР) подверглась обстрелам украинской артиллерии девять раз, по Донецкой Народной Республике (ДНР) украинские силовики били 48 раз, сообщают 9 августа СМИ народных республик.

Militaryreview.su Украинская Мста-Б в зоне АТО

По данным Народной милиции ЛНР, ВСУ за минувшие сутки нарушили девять раз режим тишины. Украинская армия выпустила снаряды по населенным пунктам Алмазное, Желобок, Калиново, Логвиново, Молодежное.

При обстреле украинские силовики использовали мины калибра 82 мм и 120 мм, вооружение БМП, гранатометы, стрелковое оружие.

Согласно сообщению министерства обороны ДНР, украинские силовики нарушили режим тишины 48 раз. Под огнем оказался 21 населенный пункт.

Огнем украинских силовиков были повреждены шесть зданий в селе Коминтерново и одно в селе Дзержинское. Также украинские снаряды перебили линии электропередач, что привело к отключению электроснабжения в Коминтерново, Заиченко, Ленинском, Октябре и Дзержинском.

Читайте также: Двое солдат ВСУ погибли при разрыве орудия под Марьинкой

По данным Украины, трое военнослужащих погибли, восемь солдат ВСУ получили ранения, еще один был травмирован. «Штаб АТО» зафиксировал 28 случаев обстрела своих позиций со стороны республик. Были обстреляны позиции ВСУ около Широкино, Водяного, Талаковки, Красногоровки, Чермалыка.

На Донецком и Луганском направлениях, по данным ВСУ, были обстреляны опорные пункты украинской армии около Новотошковского, Золотого, Троицкого, Новозвановки, Новоалександровки, Авдеевки, шахты Бутовка.

Напомним, киевские войска напали на ДНР и ЛНР в 2014 году с целью силового подавления протестов в Донбассе. Гражданская война продолжается в течение трех лет, и несмотря на дважды подписанные Минские соглашения о мирном урегулировании конфликта, Украина продолжает вести боевые действия против ополченцев и мирных жителей республик.